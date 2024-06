Los obispos europeos celebran que se mantenga "una mayoría proeuropea en el Parlamento de la UE"

Los obispos europeos se congratulan porque las elecciones al Parlamento Europeohayan arrojado como resultado una mayoría de las fuerzas europeístas que apoyan este proyecto, si bien muestran su preocupación por la baja participación en general.

En un comunicado hecho público este lunes, 10 de junio, tras conocerse los resultados en la noche del domingo, las Conferencias Episcopales de la Unión Europea (COMECE) destacan que “se mantiene una mayoría proeuropea en el Parlamento de la UE. La mayoría de los votantes ha expresado su apoyo al proyecto europeo y un fuerte deseo de más Europa. Es una buena noticia”, aseguran.

???? ???? ?????????????????? | COMECE issued a comment on the 2024 #EUelection’s preliminary results. "These elections urge all of us to work to reduce the perceived gaping between the EU and its citizens and to give adequate answers to their real concerns". https://t.co/Nc7LKFvlcTpic.twitter.com/VxQYKa4sKD