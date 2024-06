Herrera: “El PP ganó anoche con claridad aunque el resultado no acabe de contentar mucho a nadie"

Audio

Carlos Herreraanaliza la actualidad del día que pasa entre otros asuntos por los resultados de las elecciones europeas de este domingo.

"Día en el que todos son lecturas, interpretaciones, vuelta por aquí, vuelta por allá sobre las elecciones del día de ayer y sus repercusiones tanto en la política europea como la política nacional. Elecciones europeas con poca participación, pero ya se sabe que no despiertan mucho interés, sí a veces la extravagancia de buena parte de los votantes. No es un problema que ocurra solo en España, podríamos extenderlo a todo el continente", ha comenzado el comunicador.

"El PP ganó con claridad"



Para Herrera, "hay que entender bien dos cuestiones del día de ayer; los hechos y las tendencias y analizar cada una de ellas con tranquilidad. El Partido Popular ganó anoche con claridad las elecciones europeas. Ganó con claridad aunque el resultado no acabe de contentar mucho a nadiepor aquello de las expectativas, que ya se sabe las carga el diablo".

"El PSOE siempre gana en las campañas, el PP pierde en las expectativas, pero las elecciones las gana el PP,y eso pasó ayer. Si estas elecciones se plantearon como un plebiscito entre Sánchez y Feijóo, el gallego le ha sacado a Sánchez cuatro puntos de ventaja. Y habrá a quien eso le parezca poco con todo en lastre que arrastra SánchezM; las begoñas, los Koldos, la amnistía, que por cierto hemos visto el BOE se ha publicado ahora y todavía no aparece".

"Sánchez pierde pero sobrevive"

"Escasa diferencia en escaños, 22 contra 20. Pero le recuerdo que las municipales de hace un año la ventaja fue de dos puntos y medio. Aquellas municipales y autonómicas supusieron una gran victoria cualitativa del PP, no tanto cuantitativa. Eso fue lo que animó a Sánchez a alentar las elecciones al 23-J. En esas generales la victoria del PP fue de un punto y medio. Ayer fueron cuatro puntos. Ahora bien, es cierto que Sánchez no se derrumba, pierde pero sobrevive a costa de radicalizarse en el terreno de otros y de vampirizar a sus socios".

Recuerda Herrera un detalle de Sánchez, "que no conviene pasar por alto". "Ni siquiera apareció en el balcón de Ferraz. Y tampoco dio la cara Yolanda Díaz que se ha quedado con tres eurodiputados a 10.000 votos de ser superada por un outsider de estas elecciones que ha sido el tal Alvise Pérez. En Europa también ha ganado el Partido Popular europeo, aunque la derecha más dura ha tenido un notable aumento en tres países decisivos, Francia, Alemania e Italia. El Parlamento Europeo está mucho más escorado hacia la derecha pero aún es posible reeditar el acuerdo de centralidad que han formado populares, socialistas y liberales".

"PP vencedor en términos absolutos y relativos, porque ha ganado las elecciones con el 34% de los votos, 4 puntos y dos escaños más que el PSOE. Respecto a los resultados de hace cinco años las europeas del 2019 la recuperación sí que es llamativa. Ha ganado nueve escaños, 14 puntos, un millón 400.000 votos. Y también mejora las victorias de hace un año municipales y generales. Es la tercera vez que Sánchez y Feijóo se enfrentan en un duelo de carácter nacional, las tres las ha ganado Feijóo".

"La base electoral del PP es rocosa, la del PSOE también. Sánchez mantiene un suelo del 30% de los votos que a muchos les parecerá milagroso a la vista de todos los escándalos que le rodean ".

Sin "absolución"

"Pero si Sánchez buscaba una absolución a través de las urnas, digamos que no la ha conseguido. Si comparamos sus resultados de ayer con los de hace cinco años, vemos que Sánchez ha perdido dos millones de votos, casi tres puntos de intención de voto. Y mucha gente pensará, no es suficiente. Se mantiene porque está fagocitando a sus socios a base de radicalizarse en la izquierda más extrema", ha insistido Herrera.

"El PSOE solo ha conseguido ser la fuerza más votada en siete provincias Barcelona, Tarragona, Álava, Vizcaya, las dos Canarias y Navarra en esta última por la mínima verdad pero bueno":

En lo que se refiere a Vox, señala Herrera "ha tenido un buen resultado en términos absolutos, pero más decepcionante en términos relativos, Si comparamos sus datos de hace cinco años, Abascal sube en dos escaños y tres puntos, pero si se comparan con el resultado de hace un año en generales ha perdido tres puntos. Ello posiblemente haya sido a causa de la irrupción de Alvise".

¿Y ahora qué?

"Bueno, ¿y ahora qué? Vamos a ver lo que pasa en Cataluña y sus consecuencias. Si este resultado hubiese sido un poco más ajustado, es decir hubiese ganado el PP solamente por medio punto o algo así, a Pedro Sánchez a lo mejor le entrarían tentaciones de organizar unas elecciones generales para quitarse de en medio todos los apoyos que necesita creyendo que él podría conseguir una mayoría más suficiente de la que tiene. Pero con cuatro puntos de diferencia, seguramente no quiera correr ese riesgo. Pedro Sánchez se va atrincherar en La Moncloa a cualquier precio, invadiendo cuanto más mejor todos los resortes del Estado, es decir conociendo al individuo que se preparen las libertades ante esta especie de Pedro 'manos tijeras', que se prepare el Poder Judicial, que por cierto hoy seguramente va a hablar".

En este sentido ha recordado que "Sánchez no está acabado. Aún, cabe añadir, porque la tendencia es la que es. Pero acabado no lo está. Porque el PP ha ganado a los puntos y no por KO, pero ha ganado desde el centro, no en los extremos".

"Estas son las elecciones con circunscripción única y con una grandiosa abstención y eso no invita a grandes conclusiones. Sí que el PSOE resiste a pesar de la amnistía, los begoñas, los koldos, porque a sus votantes no le importa todo eso o no le importa mucho a todos y el PP no vacía el saco de aquellos que antes le votaban a él, pero sube 13 puntos y el socialismo europeo aguanta de milagro como segunda fuerza. Qué quieren que les diga. En las europeas se vota de forma diferente y el votante se permite incluso algunas extravagancias que a lo mejor no se permiten en elecciones generales", ha concluido su análisis poselectoral.