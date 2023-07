Los líderes religiosos franceses hacen un llamamiento a la paz ante las protestas: "Concordia y fraternidad"

La violencia callejera en Francia ha frenado esta noche su escalada pero mantiene una extrema violencia. La madrugada de este lunes no ha habido ataques tan graves como en días pasados pero aún así la policía ha detenido a 78 personas.

Ante esta situación, el presidente francés Emmanuel Macron reunió a parte del gobierno para hacer un balance de la violencia generada tras la muerte de Nahel por el tiro de un policía en Nanterre. Este lunes recibirá los presidentes de la Asamblea y el Senado y mañana a los alcaldes de las más de 220 localidades que han sido objeto de violencia y de saqueos.

Responsables religieux de France et engagés depuis longtemps pour la concorde et la fraternité, en ces heures si éprouvantes pour nos quartiers et notre pays, nous voulons en appeler ensemble au dialogue et à la paix. #Nanterre#emeutespic.twitter.com/Qz8AgyzTQX