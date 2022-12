Los líderes católicos en Tierra Santa, ante el aumento de la violencia en Palestina: "Nunca se justifica"

Los líderes católicos de Tierra Santa han emitido un comunicado conjunto, como es tradición de cara a la Navidad, expresando “algunas preocupaciones” sobre los recientes acontecimientos políticos y sociales que se están viviendo en los últimos meses en sus comunidades.

En Israel, por ejemplo, se va a formar muy pronto un nuevo gobierno que “esperamos traiga estabilidad política”. Sin embargo, los líderes religiosos se muestran preocupados por algunas declaraciones hechas por miembros del nuevo gobierno que “son muy divisivas hacia la comunidad árabe o no judía. Son contrarias al espíritu de convivencia pacífica entre las diversas comunidades que integran nuestra sociedad […] crean desconfianza y resentimiento. La violencia en el lenguaje inevitablemente, tarde o temprano, se convierte también en violencia física”.

