Lilly, activista tailandesa de ecología integral: “Estamos obligados a resolver los errores de los adultos"

No solo los jóvenes, sino también los adolescentes estarán entre los participantes en el próximo evento global presencial de La Economía de Francisco (The Economy of Francesco, EoF), donde esta nueva comunidad global firmará un Pacto con el Santo Padre por una nueva economía el próximo 24 de septiembre, al final del evento de tres días programado del 22 al 24 de septiembre de 2022 en la Ciudad Seráfica (Asís, Italia).

La comunidad, que en estos tres años no ha dejado de reunirse y trabajar online, está integrada también por una veintena de jóvenes adolescentes de diferentes países, entre ellos Ralyn Satidtanasarn (conocida por su nickname Lilly), una jovencísima activista de la ecología integral de Tailandia que lleva años luchando contra el uso del plástico.

Aunque la mayoría de los adolescentes son italianos (provienen del Collegio San Carlo de Milán, del Istituto Maria Ausiliatrice de Lecco y de los Ragazzi Mondo Unito y Nomadelfia, entre otros), también hay jóvenes de: Siria, Vietnam, Tailandia, Eslovaquia y Brasil. Todos tienen entre 13 y 17 años. Chicos y chicas involucrados en iniciativas de desarrollo sostenible como #HambreCero y en temas de ecología integral y lucha contra el cambio climático. También estará presente una joven brasileña, implicada en el proyecto de la Escuela Pacar (Pacar School), nacida en el seno de EoF.

Estar presentes

"Este tiempo", comentó Luigino Bruni, director científico del encuentro, "es un tiempo de nuevo protagonismo de los jóvenes y de los adolescentes en particular. Nunca como en los últimos años los más jóvenes se han puesto a la cabeza de la demanda de un cambio radical de la economía y la sociedad, el más radical que se haya exigido en las últimas décadas, asegura, añadiendo que “Greta Thunberg y la generación de Viernes por el Futuro (Fridays for Future) han representado la innovación más importante del siglo XXI en términos de cultura medioambiental y de un nuevo modelo de desarrollo. Hoy estos adolescentes están en la frontera del cambio en el mundo, son maestros, ejercen un verdadero magisterio para todos nosotros y estamos particularmente contentos de que los adolescentes, la profecía de Francisco, estén presentes y activos en Eof de manera significativa".









No ignorar el mundo que nos rodea

En la larga entrevista que Ralyn concedió en exclusiva a Marina Rosati, responsable de Prensa desde Asís para La Economía de Francisco, la joven de 14 años destaca el compromiso de los jóvenes como ella. "Incluso los adolescentes y los niños ya no pueden permitirse el lujo de ignorar el mundo que les rodea. Nos hemos visto obligados a resolver los problemas de los adultos por miedo a no tener un futuro limpio y sostenible. Los adultos deben dejar un mundo mejor a sus hijos y descendientes. Deben tomar medidas concretas para resolver los problemas actuales, como el cambio climático, la contaminación y la desigualdad, y no limitarse a hablar de ellos".

El compromiso de la joven tailandesa comenzó de niña, como ella misma dice. "De niño, siempre me preocupé y me comprometí con el medio ambiente: como ciudadanos del mundo, todos tenemos una responsabilidad con la sostenibilidad. Aunque entonces sólo tenía ocho años", asegura, "traté de hacer lo correcto, reduciendo el plástico y diciendo a mis compañeros de clase y a mi familia que fueran conscientes de su impacto en el medio ambiente".

Gracias por ayudarnos a marcar la diferencia

Desgraciadamente, el activismo individual no puede hacer mucho, así que decidió abordar el problema de raíz, a nivel empresarial y gubernamental. (....) “A principios de 2020, se prohibió el uso de bolsas de plástico de un solo uso en todo el país en más de 70 grandes comercios. Este fue uno de mis logros. Aprendí que los problemas medioambientales afectan a todos, por lo que todos tenemos la responsabilidad de contribuir al cambio".

Para Ralyn, la Eof es "una gran manera de iniciar un diálogo sobre el impacto que los jóvenes pueden tener en el clima" y cuando esté en Asís tiene claro lo que va a decir: "En primer lugar, me gustaría agradecer al Papa Francisco -concluye la entrevista- las enseñanzas y la bondad que ha compartido durante los años de su pontificado. También me gustaría darle las gracias por concienciar a todo el mundo de los problemas actuales del mundo y por apoyar firmemente a los jóvenes como yo para que alcen su voz y sean escuchados por grandes personas, como él, que pueden ayudarnos a marcar la diferencia”.