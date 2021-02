La lección de este sacerdote tras celebrar Misa en el tejado de la Iglesia: "Siempre tiene que haber formas"

A raíz del incremento de casos de coronavirus en Perú, el gobierno decretó hace unas semanas un nuevo confinamiento que ha obligado a cerrar las iglesias en algunas regiones. Sin embargo, esto no ha impedido a un sacerdote celebrar la Misa desde el techo de la iglesia en construcción.

El sacerdote empezó con esta iniciativa a inicios del 2020, cuando la pandemia golpeó el país; y ahora, con la segunda ola y el confinamiento, ha vuelto a retomar esta manera creativa de llevar la Palabra de Dios a los fieles del pueblo.

Luchar también contra el fuerte viento

“Si ahora están prohibidas las Misas y las reuniones, siempre tiene que haber formas y maneras de llegar a la gente. La cosa es encontrarlas”, indicó a Efe. El P. López señaló que la vida tiene muchos obstáculos, “pero siempre hay salidas. En ese sentido, yo dije que el techo no puede ser de ninguna manera motivo para que deje de predicar”.

Cada domingo, más de tres mil personas se conectan a la transmisión en directo de la Misa que celebra el P. López, y en la misma ciudad aproximadamente cien personas siguen la Eucaristía desde “techos, balcones, puertas y ventanas”.

“Ellos están muy contentos, pero también preocupados porque hay domingos que el viento es fuerte y da miedo, pero ahí estamos con la gracia de Dios y con un par de piedras en los bolsillos para que el viento no me pueda hacer ningún daño, ya que no peso nada”, bromeó.

La iglesia de Santa Rosa está en la ciudad de Tomayquichua, en los Andes peruanos. Un sismo obligó a derribar el templo anterior y la nueva iglesia se construye desde el 2011.

Trepar para dar Misa

El P. López ha invertido 550 mil dólares aproximadamente en la nueva iglesia, dinero recolectado gracias a las actividades que realiza cada año. El sacerdote indicó que esperaba terminar de construir la iglesia para el próximo año, sin embargo, la pandemia ha extendido ese plazo.

“Pensaba acabarla en 2022, pero con esto será algunos años más. Como sigue en construcción, tengo que trepar para dar Misa en el techo porque todavía no están las escaleras completas”, señaló.

Para llegar al techo de la iglesia, el sacerdote utiliza una escalera de madera desde el campanario y ha instalado un altar improvisado con una mesa plegable para poder celebrar la Santa Misa desde las alturas.

Asistencia espiritual en los hospitales

Además de las Misas desde el techo de la iglesia, el P. López acude cada semana tres o cuatro veces a los hospitales de Huánuco para visitar a los enfermos de la covid-19 y llevarles consuelo y apoyo espiritual.

“A veces hago la Misa adentro del hospital, y es triste y doloroso ver cómo sufren. Necesitamos acompañarlos, fortalecerlos, animarlos y ponerlos en las manos del Señor”, indicó. El sacerdote señaló que mientras Dios le de vida y salud para atender a los enfermos, irá “hasta donde están ellos”.

“Esta segunda ola es mucho peor que la primera. A eso hay que sumarle que no tenemos hospitales, ni personal, ni insumos ni oxígeno. Son cuatro cosas que nos hacen falta hoy en día en nuestro Huánuco”, agregó.