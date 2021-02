Leah Sharibu lleva tres años cautiva por el Estado Islámico: “Clamad por su liberación”

Leah Sharibu es una joven nigeriana capturada por el Estado Islámico de África Occidental, una fracción del grupo terrorista Boko Haram, el 19 de febrero de 2018. Con tan solo 14 años de edad fue secuestrada. En el tercer aniversario de su cautiverio la fundación Aid to the Church in Need entrevista al reverendo Gideon Para-Mallam, misionero protestante y presidente de la Para-Mallam Peace Foundation que está en contacto con la familia de Leah, para recordar su sufrimiento y pedir su libertad. "¿Por qué el mundo se mantiene al margen y observa cómo permanece en injusto cautiverio? ¡Levantaos, ciudadanos del mundo, romped el muro de silencio y clamad por la liberación de Leah Sharibu!", ha subrayado el pastor.

El reverendo Gideon Para-Mallam ha contado las últimas noticias que recibió sobre Leah en noviembre: "Son preocupantes, pero no quisiera entrar aquí en detalle. No hay manera de comprobarlos, pero hay que rezar por ella y también realizar esfuerzos concertados tanto locales como globales para conseguir su liberación lo antes posible. La buena noticia, sin embargo, es que Leah sigue viva: esta es hasta ahora la noticia más alentadora que tenemos de ella".

"La última vez que Leah fue vista por su madre fue a finales de enero de 2018, durante su visita al internado de la Escuela Secundaria Femenina pública en Dapchi. Fue el 19 de febrero de 2018, cuando el ISWAP (Estado Islámico de África Occidental) invadió la escuela y secuestró a 110 niñas, entre ellas, a Leah Sharibu. Un mes más tarde, el 20 de marzo de 2018, cuando las 110 niñas fueron liberadas, Leah fue retenida al negarse a renunciar a su fe en Cristo. Así, las últimas personas que vieron a Leah fueron sus compañeras de la escuela. En septiembre de 2018 salió a la luz un vídeo en el que Leah hacía un llamamiento para su liberación del cautiverio", ha explicado el presidente de la Para-Mallam Peace Foundation.

El año pasado, también hubo de nuevo noticias sobre Leah: "En enero de 2020, una persona secuestrada por el ISWAP y posteriormente liberada nos transmitió un mensaje de uno de los cautivos que se encuentran con Leah. Parte del contenido del mensaje no será divulgado por el momento; lo compartiremos en el mejor momento que el Señor permita", ha confesado el pastor. En estos momentos es muy complicado saber dónde se encuentra Leah exactamente, ya que los terroristas se trasladan de un sitio a otro sin mantenerse en un único lugar.

"Los tiempos están en manos de Dios"

Algunos medios de comunicación han hablado de su conversión al islam. El pastor ha afirmado este rumor que llevaba tiempo circulando: "Un testigo presencial me confirmó este rumor en privado. Pero yo planteo una simple pregunta: ¿Fue una conversión voluntaria o forzada? ¿La conversión forzada en cautiverio al islam se considera una conversión voluntaria? No hay que olvidar que Leah fue retenida en primer lugar porque decidió, a la temprana edad de 14 años, permanecer fiel a su convicción cristiana. ¡Qué heroína de la fe cristiana es Leah! Recemos por ella para que permanezca firme en su fe en Cristo, incluso en esta hora oscura en la que la prueba de su fe está siendo llevada a límites que ni siquiera adultos podrían afrontar fácilmente. Leah, ¡mantente fuerte en Él!", ha manifestado el presidente de la fundación.

El misionero protestante ha vuelto a hablar con los padres de Leah: "Permanecen inquebrantables y llenos de fe en que un día volverán a ver a Leah. Su espíritu no se ha doblegado. Pero están llenos de dolor", ha subrayado el pastor. El padre de Leah le ha dicho que siguen teniendo esperanza de que Leah sea libre algún día. Y, por otro lado, la madre ha asegurado que "los tiempos están en manos de Dios y por Su gracia volveremos a ver a Leah algún día”.

El reverendo Gideon Para-Mallam reza por Leah y por otras personas como Alice Ngaddah, Grace Tuka, Lillian Daniel Gyang, el pastor Lawrence Zongo y otras dos mujeres -todos ellos cristianos- y por varios cautivos más. "Ayer martes, 16 de febrero de 2021, mientras rezaba por Leah, Dios me inspiró estas palabras de aliento para Leah: “No temas, oh pequeña… (Leah), yo vengo en tu ayuda, declara el SEÑOR” (Isaías 41,13-14)", ha subrayado.

" Animo a mantener viva la fe en relación con Leah"

El pastor ha enviado un mensaje para los amigos y benefactores de ACN: "Yo animo a mantener viva la fe en relación con Leah mientras rezan. Apoyad a los padres de Leah en la medida de vuestras posibilidades. Apelad a vuestros Gobiernos para que utilicen su poder y los canales diplomáticos para plantear el problema de Leah a nuestro presidente y a las estructuras de poder relevantes en Nigeria, para que actúen para liberar a Leah y a otros en cautividad". El reverendo se ha preguntado "¿cómo puede un Gobierno ser tan impotente e incapaz?" Además, de que todavía hay algunas niñas que siguen sin aparecer, "ayer fueron secuestrados otros 27 escolares en Kagara, en el estado nigeriano de Níger", ha anunciado.

"Me parece que hay demasiados espacios sin gobernar en Nigeria y que nuestra integridad territorial como nación está, por tanto, comprometida. ¡Los nigerianos deberían unirse y también deberían unirse los ciudadanos del mundo! Aquí no se trata solo de Leah Sharibu, sino de nuestra humanidad compartida. Resulta increíble, pero, a día de hoy, Leah Sharibu ha pasado 1.096 días cautiva por Boko Haram", ha manifestado el reverendo Gildeon. "¡¡Unámonos más allá de las fronteras y actuemos para liberar a Leah!!!", ha concluido.