Por vía de urgencia el Consejo de Ministros ha concedido la nacionalidad italiana a la pequeña Indy Gregory apenas una hora antes del plazo ordenado por la justicia británica para que se le retirara la respiración artificial que la mantiene con vida pese a la oposición de sus padres. En las próximas horas, podría ser trasladada al Hospital pediátrico Bambino Gesù de Roma, que ha aceptado tratar su enfermedad como alternativa a su muerte inmediata. Sus padres aseguran que Indy se expresa como cualquier bebé a pesar de su discapacidad y solo desean darle una oportunidad para salir adelante. El gobierno italiano ayudará también a cubrir los gastos del ingreso hospitalario.

Y es que el Alto Tribunal de Londres falló a favor del criterio de los facultativos del Queen Medical Center de Nottingham que aseguran que ya no se puede hacer nada por Indi. La pequeña tiene solo 8 meses y padece una enfermedad mitocondrial considerada incurable. Vive conectada a una máquina que realiza las funciones que su corazón no puede y que los médicos quieren detener.

Dicono che non ci siano molte speranze per la piccola Indi, ma fino alla fine farò quello che posso per difendere la sua vita. E per difendere il diritto della sua mamma e del suo papà a fare tutto quello che possono per lei. pic.twitter.com/3qKghAi1Uh