La Iglesia en Polonia, movilizada para acoger a los refugiados de Ucrania: "Necesitan nuestra ayuda"

Polonia está acogiendo en los últimos días a cientos de miles de refugiados que huyen de la guerra en Ucrania tras la invasión de Rusia. Se calcula que solamente el pasado domingo 100 mil personas fueron acogidas por Caritas Polonia, de los más de 300 mil que han llegado hasta Polonia desde Ucrania.

La Iglesia Católica en Polonia se está movilizando para acoger a cuantas más personas posible y todas las diócesis están comprometidas en esta labor de ayuda y acogida. Caritas Polonia está coordinando esta acogida con la ayuda de universidades, comunidades y otras iniciativas católicas.

Desde el pasado 27 de febrero y hasta este Miércoles de Ceniza, se está realizando una colecta cuyos fondos serán utilizados para ayudar a los refugiados ucranianos, en respuesta al llamamiento solidario del pasado 24 de febrero de Mons. Stanislaw Gadecki, presidente de la Conferencia Episcopal Polaca.

El cardinal y los demás obispos han hecho un llamamiento a todos los católicos del país para acoger a los refugiados. Los prelados han pedido abrir “hogares, hoteles, casas de retiro y otros lugares donde se pueda ayudar a quienes lo necesiten”. La ayuda económica se ha enviado también a Caritas Ucrania, para poder ayudar a los que están sufriendo la guerra.

Entre los servicios que ofrece Caritas también está la ayuda psicológica, especialmente para los niños que se ven más afectados por la guerra. Los polacos en Ucrania, sacerdotes y religiosos, también ayudan a los locales con medicinas, alimentos y ropa en diversas parroquias del país.

La John Paul II Catholic University de Lublin está ofreciendo alojamiento a más de 100 estudiantes, además de ayuda legal, espiritual y psicológica. Ayuda a la Iglesia Necesitada se ha comprometido con el envío de 1 millón de euros para ayudar a los sacerdotes, religiosos y personas necesitadas en Ucrania.

Los Caballeros de Malta en Polonia han abierto un programa para ayudar a los refugiados y durante el fin de semana, el arzobispo Adam Szal estuvo en la estación de tren de Przemysl donde recibió personalmente a miles de refugiados. El arzobispo animó a los polacos a “abrir sus corazones y hogares” a los refugiados ucranianos.

