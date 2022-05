La Iglesia ortodoxa rusa en Ucrania rompe lazos con Moscú

El pasado viernes, día 27, la Iglesia ortodoxa rusa en Ucrania(UOC) anunció su intención de desvincularse del patriarcado de Moscú debido al apoyo del patriarca Kirill a la guerra. Lo hizo a la conclusión de un consejo nacional celebrado en Kiev presidido por su líder, el patriarca Onufry, en el que participaron obispos, sacerdotes, religiosos y laicos. «No compartimos la posición del Patriarca de Moscú y de Toda Rusia sobre la guerra en Ucrania», dice el comunicado final de la asamblea, que informa de que se realizarán enmiendas a los estatutos para garantizar en adelante «la plena autonomía e independencia». Al inicio de la guerra, Onufry ya había pedido a Kirill que condenara la invasión e intercediera ante Putin para que la detuviese. Ante la falta de respuesta, numerosas parroquias habían dejado ya de mencionarlo en la liturgia.

El comunicado de ahora aboga por el diálogo con laIglesia ortodoxa nacional, la autocéfala, surgida en 2018 tras la concesión del «tomos» (decreto de erección) por parte del patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé, y liderada desde entonces por el patriarca Epifanio. Ahora bien, condiciona el diálogo a la solución de dos cuestiones: el fin de «la incautación de iglesias y los traslados forzosos de parroquias» por parte de la Iglesia autocéfala y la restauración «de la sucesión apostólica de sus obispos».

La Iglesia nacional ortodoxa solo ha sido reconocida hasta ahora por el patriarcado ecuménico y por los patriarcas de Alejandría, Grecia y Chipre, de entre una veintena de Iglesias ortodoxas.

Onufry: Nos han atacado más de cuarenta lugares de culto

Onufry, metropolitano de Kiev y de Toda Ucrania, se ha quejado amargamente del rechazo y la hostilidad que desde el inicio de la guerra están sufriendo su clero y sus fieles. Denuncia, en este sentido, que en los últimos tres meses han sido atacados más de 40 lugares de culto y que una veintena de parroquias han visto prohibidas o restringidas sus actividades por decisión de las autoridades políticas. Un diputado del Parlamento nacional ha llegado incluso a pedir que la Iglesia del patriarcado de Moscú sea prohibida y sus propiedades expropiadas.

El patriarca, de 77 años, insiste en la lealtad de su Iglesia al pueblo ucraniano y recuerda que desde el primer minuto condenaron la invasión y apoyaron a las fuerzas armadas nacionales con equipamiento militar y ayuda humanitaria.

La UOC es la mayor de las Iglesias de Ucrania. Subordinada al patriarcado moscovita desde 1686, cuenta con alrededor de 12.000 parroquias, 400 de las cuales se habrían pasado a la Iglesia autocéfala del patriarca Epifanio en los últimos meses. De esta formarían parte 7.600 parroquias.

Patriarca Epifanio: «Kirill es un político vestido de religioso»

El patriarca Epifanio ha acogido el anuncio de sus hermanos pro-rusos con escepticismo. En su opinión, se trata de «un gesto formal para apaciguar a los insatisfechos» que hay en su seno. «Debe quedar claro que hay una Iglesia ucraniana y una Iglesia rusa en Ucrania», ha declarado al diario italiano La Repubblica. En esa entrevista, el joven patriarca de Kiev (43 años) arremete duramente contra el patriarca de Moscú. «Aunque Kirill Gundyaev tiene rango religioso, en realidad es más un funcionario del gobierno ruso que un pastor cristiano. Personalmente, es un hombre muy rico, no como el Papa y otros líderes religiosos en Europa cuyo patrimonio personal es muy modesto. Kirill es a la vez un propagandista del Kremlin, uno de los oligarcas y un funcionario de facto», manifiesta.

La Iglesia que encabeza celebró su sínodo el pasado 24 de mayo. En él, además de llamar al resto de obispos ucranianos a romper con Moscú, el consejo de Obispos pidió al patriarca de Constantinopla y al resto de primados de las Iglesias locales que despojen a Kirill del trono patriarcal por difundir una doctrina herética.

Patriarcado de Moscú: «La unidad se conserva»

El patriarcado de Moscú también ha reaccionado al anuncio del patriarca Onufry, pero de manera completamente distinta. Para el número dos de la Iglesia ortodoxa rusa, el metropolitano Hilarión Alfeyev, la asamblea de la Iglesia ucraniana no hace sino confirmar el estatus de «autogobierno» de que goza desde 1990, cuando el patriarca de Moscú Alexis II le confirió el «tomos». «Con las decisiones de ayer [día 27] —dice en una declaración el responsable de Relaciones Eclesiásticas Externas del Patriarcado—, la Iglesia ortodoxa ucraniana demostró una vez más que es totalmente autónoma, que el centro de su Iglesia no está en Moscú, sino en Kiev, y que no depende de Moscú administrativamente, financieramente o de otra manera. La unidad entre la Iglesia ortodoxa rusa y la Iglesia ucraniana se conserva y continuaremos fortaleciendo esta unidad, continuaremos orando por nuestra santa Iglesia ortodoxa unida».

Moscú denuncia, además, las agresiones que están sufriendo los ortodoxos rusos en Ucrania. «Cismáticos —dice— están tratando de apoderarse de sus propiedades, las autoridades ucranianas han organizado la persecución de esta Iglesia, en varias regiones la Iglesia ortodoxa ucraniana está prohibida, sus iglesias están cerradas con candados y se organizan redadas para apoderarse de sus iglesias».

El patriarca Kirill dijo este domingo que «comprende» la decisión adoptada por la Iglesia ortodoxa rusa en Ucrania. «Entendemos perfectamente cómo está sufriendo», manifestó durante la liturgia en la catedral de Cristo Salvador de Moscú. «Entendemos que Su Beatitud el metropolita Onufry y el episcopado deben actuar hoy con la mayor prudencia posible para no complicar la vida de sus fieles».

Onufry, por su parte, ya no citó ayer al patriarca Kirill junto al resto de primados de Iglesias nacionales con las que su Iglesia está en comunión.