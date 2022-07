La Iglesia de Inglaterra «democratiza» el Consejo encargado de elegir al arzobispo de Canterbury

La Iglesia de Inglaterra ha anunciado cambios en el proceso de elección del arzobispo de Canterbury. Lo ha hecho en el Sínodo General que acaba de celebrar del 8 al 12 de julio en York. En adelante, según ha explicado la institución, las Iglesias que forman parte de la Comunión Anglicana contarán con una mayor representación en la Comisión de Nominaciones de la Corona (CNC), el organismo que propone a la Reina el nombre del primado anglicano. Hasta ahora, la presencia de estas Iglesias en dicha Comisión era poco menos que simbólica, pues se reducía a un único miembro de un total de 16 electores. En adelante, serán cinco, uno por cada una de las regiones —África, las Américas, Oriente Medio, Oceanía y Europa— con mayor presencia anglicana.

