Gallagher reconoce conversaciones con China sobre la apertura de una «oficina» de la Santa Sede en Pekín

La Santa Sede y China han mantenido «alguna discusión» sobre la apertura de una «oficina» en Pekín, donde el Vaticano carece de representación diplomática desde la década de 1950. Lo reconoce el arzobispo Paul Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados, en una amplia y jugosa entrevista concedida a la revista América, publicación sobre fe y cultura editada por los jesuitas de la provincia de Estados Unidos y Canadá.

Roma espera poder abrir delegación diplomática en Pekín tan pronto como la situación política lo permita. Actualmente cuenta con representación en Taiwan y Hong Kong, pero se trata de delegaciones menores con funcionarios de bajo nivel. En la isla, considerada por China una provincia rebelde, dispone de un encargado de negocios, mientras que en la excolonia británica de Hong Kong hay una «misión de estudio» vinculada a la nunciatura en Filipinas. Este martes, día 19, el diario Avvenire anunció que la Santa Sede ha cubierto los puestos con el nombramiento del italiano Stefano Mazzotti como encargado de negocios interino en Taipei, y del español José Luis Díaz-Mariblanca Sánchez para la «misión de estudio» de Hong Kong. Díaz-Mariblanca es sacerdote de la archidiócesis de Toledo y ha sido encargado de negocios de la nunciatura apostólica en Pakistán.





«Sería prematuro firmar definitivamente el Acuerdo Provisional»





Sobre el Acuerdo Provisional para el nombramiento de obisposque Roma y Pekín firmaron en 2018, cuya vigencia, después de la última renovación, expira en octubre, Gallagher dice en América que «sería prematuro» firmarlo para que tuviera una vigencia definitiva, y añade que «sospecha» que volverá a ser renovado por otros dos años. El arzobispo británico reconoce que el balance del mismo —seis nombramientos episcopales hasta ahora— «no es terriblemente impresionante», y considera que está funcionando «hasta cierto punto», pese a que las delegaciones no han podido reunirse en los últimos años a causa de la covid-19. «Estamos tratando de avanzar y hacer que el Acuerdo funcione y funcione mejor», afirma.





Preguntado por qué sus términos permanecen secretos, el secretario para las Relaciones con los Estados explica que se redactó antes de que él asumiera el cargo —lleva en él siete años y medio— y que «desde un principio se decidió de común acuerdo que el texto no se publicaría, al menos hasta que no se firmara definitivamente». Existe también el compromiso, añade, de «intentar mejorar el texto» si las cosas «no funcionan tan bien como deberían».





Cardenal Zen y situación en Hong Kong





Gallagher es asimismo cuestionado por la detención el pasado 12 de mayo del nonagenario cardenal Joseph Zen, obispo emérito de Hong Kong, a causa de su vinculación con el Fondo 612, una especie de caja de resistencia constituida para brindar asistencia legal, médica y financiera a los detenidos y heridos durante las protestas por la democracia de 2019. El purpurado, que fue puesto en libertad bajo fianza unas horas después, debe comparecer ante la Justicia hongkonesa en septiembre. El «ministro» vaticano dice que la Santa Sede desconocía su vinculación con ese fondo y que estuvo «muy preocupada» por su arresto. «Esperamos que el asunto pueda resolverse satisfactoriamente en un futuro próximo», añade.



El alto dirigente vaticano evita realizar crítica alguna a China durante la entrevista. Interrogado por la disminución de la libertad de expresión en Hong Kong, denunciada el pasado mes de junio por el actual obispo, Stephen Chow, Gallagher dice que si el prelado «siente que el espacio para los católicos está disminuyendo allí, obviamente lo lamentamos y trataremos de brindarle el mayor apoyo posible». Y cuando se le hace constar que al cardenal Zen le ha sido confiscado el pasaporte y, por tanto, no podrá acudir a Roma al consistorio de creación de nuevos cardenales de finales de agosto, responde: «Bueno, si no tiene documentos de viaje, no puede viajar».

«Aumento gradual» en las relaciones bilaterales

El arzobispo británico señala que el Acuerdo Provisional es una suerte de termómetro para medir el grado de confianza entre ambas partes. «Si podemos trabajar con éxito con las autoridades chinas en el nombramiento de obispos, eso obviamente ayuda a comenzar a examinar también otras cuestiones».

Respecto a nuevos pasos en las relaciones bilaterales, indica que se quiere elevar el listón progresivamente «para que el cardenal Pietro Parolin [secretario de Estado] se reúna con alguien más alto que [el ministro de Exteriores] Wang Yi», y «eventualmente, preparar el camino para una reunión entre [el presidente] Xi Jinping y el Santo Padre». «Creo que los chinos están de acuerdo en que debería haber un aumento gradual del nivel de contacto directo entre nosotros», concluye.