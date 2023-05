Fray Nelson Medina: “Que nuestra presencia en las redes sociales no sea ficción, Dios no necesita mentiras”

Fray Nelson Medina es un dominico colombiano que desde hace años se dedica, entre otras cosas, a evangelizar a través de las redes sociales. Es muy conocida la formación que ofrece a través de su canal de YouTube, donde cuenta con 462.000 suscriptores. Sus seguidores se cuentan por centenares de miles también en Facebook, Twitter, Instagram e, incluso, en Tik Tok. La archidiócesis de Mérida-Badajoz ha entrevistado a este “influencer” católico que indica que “el primer escéptico fui yo. Con cada nuevo paso, con cada nueva red social, he tenido el mismo dilema interior, pero una y otra vez la experiencia me ha mostrado que también en nuestro tiempo hay sed de Dios en muchos lugares y que la Palabra del Señor llega a los corazones y llega muchas veces en el momento justo”.

“Dios sigue interesando en la sociedad”

Explica además que la religión y Dios siguen interesando en la sociedad, ya que “cuando uno piensa el porqué la respuesta es porque en la religión hay alguien que viene a nuestro encuentro, en donde estamos más necesitados, cuando estamos caídos, cuando el mundo nos ha dado la espalda, cuando muchas veces nos sentimos derrotados... Si leemos el Evangelio comprobamos que los primeros que encuentran a Jesús, y viceversa, son los necesitados. Creo que tantas personas que se acercan a las redes sociales buscando un mensaje de parte de Dios han palpado su propia necesidad y desengaños y empiezan a descubrir, muchas veces con gran gozo, que hay uno que los acoge con amor, con misericordia, con paciencia y que marca una experiencia positiva en sus vidas”.

El dominico expresa que en las redes sociales “hay de todo. En algunos momentos, no lo voy a negar, los ataques son bastante fuertes. Hay especialmente varios temas que generan muchos ataques. El primero es cuando se habla de la defensa de la vida, contra el aborto y la eutanasia, cuando defendemos la familia entre un hombre y una mujer, abierta a la vida… En estos casos los ataques son seguros. Pero las redes sociales cuentan con instrumentos como borrar comentarios de odio e, incluso, en casos extremos, pero que se da todos los días, hay personas a las que hay que bloquear, porque hay gente que ni siquiera plantea un argumento sino que, simplemente, entra a insultar, calumniar, a decir blasfemias contra la Iglesia”.

“Benedicto XVI dejó una ruta muy clara”

Sobre la importancia de que los cristianos se muestren en las redes, ha afirmado que “el Papa Benedicto XVI nos dio una ruta muy clara cuando habló de la importancia de la autenticidad. La tentación más peligrosa en las redes sociales es tratar de presentarnos como lo que no somos, ese es un peligro muy grande que, incluso, trae daños psicológicos y emocionales muy profundos. Importantes psicólogos ya han denunciado el daño que se está haciendo a muchos jóvenes presentándose como “el señor felicidad” y no todo es tan bonito. Hay que tener cuidado que nuestra presencia en redes no sea una ficción, porque Dios no necesita mentiras para que el Evangelio se propague”.