El español que ya es obispo de Helsinki: "El Papa me dijo que siguiera el olfato de mi rebaño"

"El Papa me recibió con mucho cariño". Así lo ha afirmado el obispo de Helsinki (Finlandia), Raimo Ramón Goyarrola Belda, que este 25 de noviembre ha sido ordenado ante representantes de todas las iglesias presentes en Finlandia y que se ha celebrado en una iglesia 'prestada' por los luteranos.

Una celebración en la que hubo palabras en finlandés, latín e inglés, pero también en euskera, dirigidas por el nuevo obispo a sus familiares y paisanos. La celebración contó con la presencia del arzobispo de Burgos y del obispo de Bilbao, Joseba Segura.

La noticia ha llamado la atención de Paco González, director de 'Tiempo de Juego' de COPEque no dudó en llamarle ante su sorpresa para entrevistarle en el programa de este sábado, 28 de octubre, jornada en la que se ha disputado el Clásico además.

La primera parte de la entrevista transcurrió entre las dudas de Paco González sobre cómo es debido llamar a un obispos según el protocolo: emplear el don, monseñor, ilustrísima... pero Raimo es una persona llana y lo ha dejado claro en el programa: “Los títulos sobran”, decía el obispo de Helsinki con su retranca bilbaína.

El motivo por el que Raimo es obispo de Helsinki

Que un español sea nombrado obispo de un país nórdico europeo, tiene su explicación. “Hay que preguntárselo al de arriba que lo organiza todo. Yo llevo 17 años en el país trabajando en la Iglesia. Después de cuatro años de sede vacante, en el Vaticano escucharon la voz del pueblo aquí y pensaron que yo era el candidato, y así lo ratificó el Papa Francisco. Es un cargo que asumo con alegría, sorpresa e ilusión”.

17 años dan para mucho, y Raimo en este tiempo se ha familiarizado en el país. Claro que Paco González no se quedaba atrás en los conocimientos sobre Finlandia, dando una lección magistral sobre sus ciudades o series de televisión que se han popularizado fuera de sus fronteras.

En cualquier caso, Finlandia es un país con un porcentaje ínfimo de católicos, apenas 16.000 en un país de cinco millones de habitantes: “Es más o menos una parroquia de Madrid”, comenta Raimo.







Misas entre renos o patadas al lenguaje: las anécdotas de Raimo en Finlandia

A lo largo de estos años, las experiencias del obispo español en Helsinki (realmente de toda Finlandia) se cuentan por cientos. Una de ellas tuvo lugar en Laponia, al norte del país, donde celebró una misa en una roca: “Estábamos rodeado de renos y arcoiris de una tormenta que se acercaba pero finalmente pasó y no nos mojó. Era sin capilla, al aire libre en verano. Tenemos que celebrar la Eucaristía donde se reúne el pueblo, porque solo tenemos ocho parroquias en el país y la más cercana de Laponia está a 800 kilómetros”, le ha contado Raimo al director de 'Tiempo de Juego', que no salía de su asombro.

Otra anécdota que ha resaltado Raimo tiene que ver con los errores a la hora de interpretar el idioma, lo que le ha hecho a cambiar por error algunas palabras durante sus misas: “He dicho verdaderas herejías. La gente se reía y yo me preguntaba... ¡qué sentido del humor más raro tienen aquí!”, ha relatado con tono jocoso.

17 años después, el obispo vasco, perteneciente al Opus Dei, no ha dudado en manifestar que se siente finlandés de cabeza y corazón. Lejos queda ya aquel 2006 en el que le ofrecieron trasladarse a Finlandia. No lo dudó un instante: “Dije que sí al medio segundo”.





Lo más problemático al principio fue, lógico, el idioma. Pero como ha explicado Raimo “si hay ilusión por ayudar a la gente el idioma es secundario. La gracia de Dios y mi cariño me ayudó a aprenderlo rápidamente. Es un lenguaje complicado con 16 casos. Escribirlo es más difícil que hablarlo”, ha continuado explicando.

El nuevo obispo desea realizar sus sueños en Helsinki

El neo obispo tiene una lista de sueños, muy larga, muy amplia. Entre ellos el deseo de crear un seminario, hay que velar para las vocaciones al sacerdocio, tengo también la ilusión de un colegio católico, que no hay escuelas católicas, agregó y una residencia de ancianos que tenga un pabellón por ejemplo de cuidados paliativos, señaló.

Según la web de la Iglesia Católica en Finlandia, actualmente hay en todo el país casi 17 mil católicos de un total de cinco millones y medio de habitantes (unos 10.000 en Helsinki), representando el 0,8% de la población total. 68,7% son cristianos luteranos (protestantes) el 2,7% musulmanes, el 1,1% ortodoxos, y un 28.5% no pertenecen a ninguna religión.

Según el neo obispo, aunque si están registrados unos 17 mil católicos la realidad es mucho más amplia, porque se estima que pueden ser unos 30.000- 35.000 católicos. Han llegado muchísimos inmigrantes estos dos últimos años y refugiados de otros países y lo que puede haber duplicado en apenas tres años el porcentaje.

Cómo está formado el clero en Finlandia

La Iglesia en Finlandia es una pequeña familia, afirmó el prelado, tenemos ocho parroquias en un territorio tan grande como Italia, 28 sacerdotes de 13 países distintos, y sacerdotes de distintos carismas. Hay sacerdotes del Camino Neocatecumenal, del Opus Dei, dominicos. Diversas instituciones católicas, cada una con su carisma, pero todas remamos hacia el mismo lugar y todas juntas en la unidad, señaló, es la diversidad que une a todos. La diversidad pertenece a la religión católica dijo, una diversidad que separa no es católica y gracias a Dios en Finlandia, insistió, hay diversidad y somos muy distintos, pero estamos unidos, y ahí veo a la Iglesia Católica.

Mons. Goyarrola en los estudios de Vatican News-Radio Vaticano

“Y la gran familia religiosa desde el comienzo de la diócesis en Finlandia son los padres, los hermanos del Sagrado Corazón”, poco a poco van en aumento las vocaciones sacerdotales locales diocesanas, uno de los sueños del neo obispo, es tener un seminario diocesano con vocaciones locales.

Unidad entre las confesiones y religiones

“Finlandia es un milagro, el dicasterio para la unidad de los cristianos está emocionado con Finlandia porque lo que hemos logrado allí yo diría que es un regalo de Dios, hay una amistad, un cariño, una comprensión que realmente yo creo que es la base del ecumenismo. Hemos logrado unos documentos oficiales dialógicos con la Iglesia Luterana, con la Iglesia Pentecostal, Es un ecumenismo maravilloso”.

Palabras de Mons. Goyarrola, hablando sobre los esfuerzos logrados en el país en un diálogo entre confesiones y religiones. Se comparten templos, explica que los católicos celebran la celebración eucarística en 25 templos no católicos, es decir que la Iglesia Luterana y la Iglesia Ortodoxa prestan sus propias iglesias para celebrar la misa católica en 25 ciudades distintas”. Subrayaría, el cariño que nos tenemos, agregó, rezamos juntos, podemos hablar de Teología, de temas, que quizás en otros ambientes lugares o países, pues no se atreven por quizás miedo a no ofender.

“Nosotros con el respeto mutuo y el cariño, logramos hablar sobre temas que quizás somos de distinta opinión, pero queremos lograr entender, entendernos, comprendernos y creo que ese sea el camino del ecumenismo”.

Situación de los migrantes y refugiados

También está aumentando el número de católicos por la conversión a nuestra religión, afirmó, hay más bautismos de niños, pero también de adultos, personas que con el tiempo que Dios les llama y reciben el bautismo.

Hablando sobre el tema de la migración, Mons. Goyarrola, recordó que, históricamente, Finlandia, ha sido un país abierto a los inmigrantes sobre todo por motivos políticos, es decir, sobre todo refugiados. Ha habido grandes olas de refugiados como, por ejemplo, miles de vietnamitas, por la guerra de Vietnam. De Latinoamérica, han venido de Chile, de Argentina, de Nicaragua y de Venezuela. De África han venido de Nigeria, Camerún y Kenia. “También de sociedades donde por desgracia no son noticia, aquí en Europa, pero dónde hay guerras, violencias, y gente que está sufriendo. Gracias a Dios en Finlandia se está acogiendo a muchos de ellos, que la mayoría son católicos”.

Con la guerra entre Ucrania y Rusia, han llegado muchos ucranianos, la mayoría son ortodoxos, dependientes de los distintos patriarcados que hay en Ucrania. Han venido greco católicos también, dijo. “Nosotros hemos logrado, que venga un sacerdote greco católico de Estonia, vive en ese país, señaló, pero llega cada dos semanas a Helsinki para cuidar a sus fieles. Se estima que son unos 500, tienen su liturgia, la Palabra de Dios en ucraniano, etc”.

Programa de acogida del gobierno finlandés

Según el obispo, el Estado acoge los refugiados, hay un diálogo con ellos donde explican los motivos por los cuáles han huido, de consecuencia, en base a los motivos que han explicado, el Estado los acoge. Les proporciona un apartamento, un lugar para vivir, les da información para que se integren laboralmente en el país, cursos del idioma, el idioma fines, pues es bastante complicado, muy difícil, afirmó, incluso para los propios finlandeses.

La Iglesia Católica tiene un papel muy bonito, señaló, porque acercarse al Pueblo de Dios, recorren muchísimos kilómetros, para hablar con los católicos. A través de la familia, que es la Iglesia, se les ayuda en su integración, a nivel psicológico y espiritual, no solo material, y sin ayuda del Estado, con sus propios recursos, remarcó el obispo. De consecuencia, muchas familias se sienten en casa.

Un poco de historia

Mons. Goyarrola Belda es ahora el obispo número 29 desde el año 1.155 cuando el país se convirtió a la fe católica. En 1522, con la reforma luterana, se prohibió el catolicismo en Finlandia y su último obispo fue Arvid Kurki. En. 1920, luego de una larga pausa, se levanta la prohibición del catolicismo en Finlandia y se erigió la sede de la capital finlandesa. El 25 de febrero de 1955 se elevó a diócesis. Desde entonces, Helsinki ha contado con 5 obispos (tres de los Países Bajos, uno de Polonia y el último, por fin, finlandés), y ahora Mons. Raimo, español, es el sexto. Desde el 20 de mayo de 2019, la sede episcopal de la Diócesis de Helsinki estaba vacante, tras la renuncia del anterior obispo Teemu Sipon SCJ.