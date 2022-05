El Equipo Olímpico de Refugiados, Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2022

El Equipo Olímpico de Refugiados ha sido premiado con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes en este año 2022. Este equipo Olímpico sucede en el palmarés del premio, en la categoría de Deportes, a la nadadora paralímpica Teresa Perales, que recogió el galardón en 2021.

#OlympicRefuge Foundation and @RefugeesOlympic Team honoured with 2022 #PrincessofAsturiasAwards for Sports. ??? "An encouragement to pursue our mission to support refugees and displaced people all around the world." - IOC President Bach. Learn here ?? https://t.co/ou5cOFeoy8 pic.twitter.com/pnO6SRhDXL

La Fundación Olímpica de Refugiados fue creada por el COI, en colaboración con ACNUR, en 2017, con el compromiso de apoyar la protección y el desarrollo deportivo y personal de atletas desplazados. El Equipo Olímpico de Refugiados participó, por primera vez, en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, en 2016; y repitió presencia, cinco años después, en los Juegos Olímpicos de Tokio, aunque el presidente del Comité Olímpico Internacional aseguró que "en un mundo ideal, este equipo no debería existir. Desafortunadamente, las razones por las que creamos este equipo antes de Río 2016 todavía persisten".

Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional afirmó antes del comienzo de los Juegos Olímpicos de Tokio que "este equipo sería un símbolo de esperanza para todos los refugiados del mundo y hará que el mundo sea más consciente de la magnitud de esta crisis humanitaria. También es una señal para la comunidad internacional: los refugiados son una riqueza para la sociedad. Estos deportistas mostrarán al mundo que, a pesar de las tragedias inimaginables que han tenido que afrontar, pueden contribuir a la sociedad a través de su talento, capacidad y fuerza de espíritu”.

The IOC Refugee Olympic Team is honoured to be receiving Premio Princesa de Asturias for the Sports category.

This prestigious Spanish award focuses on highlighting exceptional achievements in all areas, and it's delivered by the Royal Family itself!

