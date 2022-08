El descenso de la natalidad en España sigue en cifras récords mientras la Iglesia alerta de sus consecuencias

Las cifras de natalidad en España son escalofriantes, pero existe poca conciencia social sobre los efectos que puede tener el creciente 'invierno demográfico' para la economía del país. En las últimas horas, elInstituto Nacional de Estadística (INE)ha dado a conocer los datos demográficos de este primer semestre del año, en el que se revela que la natalidad en España ha vuelto a caer a mínimos históricos con un total de 159.705 niños dados a luz.

Se trata del octavo año consecutivo en el que se contabiliza un descenso en este ámbito durante el primer semestre, desde junio de 2015, cuando los nacimientos rozaban los 205.000. Más de un lustro después, la cifra se ha reducido en más de 45.000, convirtiendo al primer semestre en el que menos nacimientos ha registrado en España desde que se tienen registros, en 1941.

A esto se le suma el número de fallecidos en lo que va del año. El INE dio a conocer que las 30 primeras semanas del año 275.872 personas fallecieron, 13.317 personas más que en las mismas semanas del 2021.

La Iglesia, preocupada por el 'invierno demográfico'

La Iglesia no es ajena a los cambios demográficos que desde hace décadas se viene produciendo en la sociedad occidental. En reiteradas ocasiones, el Papa Francisco ha puesto de manifiestosu preocupación. Es consciente de que muchas parejas optan por no tener hijos, o limitarlo a uno. Una realidad que, a su juicio, constituye una “negación de la paternidad y de la maternidad” que pone en riesgo y quita "humanidad”. Para el Santo Padre, el problema estaría en no darse cuenta del problema que genera la falta de hijos, y que calificó como una "actitud miope”.

Al fenómeno del 'invierno demográfico', el Pontífice lo califcó en un comunicado a los Estados Generales de la Natalidad, como una “emergencia social”: "Es una pobreza trágica, porque golpea humanos en su mayor riqueza: dar a luz vidas para cuidarlas, pasar a otros con el amor la existencia recibida", explicó. Añadió que "no es inmediatamente perceptible, como otros problemas que ocupan la actualidad, pero es muy urgente: cada vez nacen menos niños y eso significa empobrecer el futuro de todos".

Para el Papa Francisco la cuestión de la natalidad es relevante porque “ es capaz de unir, no de dividir, empresas, bancos, asociaciones, sindicatos, deportistas, actores, escritores, políticos, todos juntos para reflexionar sobre cómo volver a ilusionarse con la vida” Por eso, a su vez reclamó a las instituciones (mediáticas, culturales, económicas, entre otras) que “se promuevan, mejoren y apliquen políticas concretas destinadas a relanzar la natalidad y la familia".

En España la preocupación no es menor. En varias ocasiones, el arzobispo de Valladolid y Secretario General de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, ha alertado sobre los peligros que supone el creciente “invierno demográfico” provocando el envejecimiento social y un vuelco a la economía. No está de acuerdo en que mientras “menguan los nacimientos”, Europa diseñe “un futuro inclusivo, verde y digital en el que la maternidad es herencia del patriarcado”.