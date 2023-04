Desaparecido desde el 10 de abril un sacerdote chino perteneciente a la comunidad católica clandestina

El sacerdote chino Xie Tianming, perteneciente a las diócesis de Baoding, permanece desaparecido desde el pasado 10 de abril, según han informado a AsiaNews fuentes católicas del país. El Padre Tianming pertenece a la llamada comunidad clandestina, no alineada con las instituciones oficiales dependientes del Partido Comunista.

Según fuentes locales, el religioso habría sido detenido porque decidió unirse a la Iglesia oficial. En tales situaciones, las autoridades se llevan al clérigo, lo encierran en un lugar secreto y lo someten a sesiones de 'lavado de cerebro' para su 'reeducación' política. El sacerdote corre el riesgo de permanecer detenido durante mucho tiempo, hasta que dé “pruebas certeras” de un cambio de mentalidad.

La forma de detención que sufren los clérigos se denomina 'guanzhi': no se trata de una prisión real, sino de una restricción de movimientos y actividades. Los religiosos deben someterse a sesiones políticas y coacciones para adherirse a la Iglesia oficial: un acto que implica adhesión y servilismo al Partido Comunista de China.

A partir de 2018, tras la firma del acuerdo entre China y el Vaticano sobre el nombramiento de obispos -luego renovado en octubre de 2020 y 2022- el Frente Unido del Partido Comunista de China lanzó una campaña para obligar a todos los sacerdotes a profesar su adhesión al Partido y unirse a la Iglesia oficial. Los que se niegan suelen ser expulsados de sus parroquias y acaban detenidos.

Según las fuentes contactadas, al menos la mitad de los sacerdotes de Baoding se han unido a la Iglesia oficial tras un periodo de 'guanzhi'. El mismo trato sufrieron los 10 clérigos que desaparecieron en manos de la policía en el primer cuatrimestre de 2022.

Las autoridades los liberaron en diferentes momentos a lo largo del año pasado, no sin antes obligarlos a asistir a sesiones de adoctrinamiento. Desde entonces, algunos se han incorporado a los organismos oficiales; los que no adhirieron permanecen en observación, y ya no pueden ejercer su ministerio.

Un sacerdote clandestino liberado a principios de 2023, tras permanecer casi un año detenido, explicó que no quería cambiar de postura. Hoy se encuentra confinado en su domicilio bajo el control de las autoridades y ha sido obligado a renunciar a su servicio pastoral.

La comunidad católica clandestina de Baoding es una de las más antiguas y numerosas de la Iglesia china. Su obispo, James Su Zhimin, lleva más de 25 años en manos de la policía, tras haber pasado más de cuarenta años de trabajos forzados bajo el régimen de Mao Zedong.