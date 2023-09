El derecho a la libertad religiosa: "Los sacerdotes en Nigeria son una especie en extinción"

"Los sacerdotes en Nigeria somos una especie en peligro de extinción". En este contexto, la evangelización se ha convertido en una empresa de alto riesgo. Ocho sacerdotes de la diócesis han sido secuestrados en los últimos tres años; cuatro han sido liberados, uno sigue desaparecido y tres han muerto a manos de sus captores. Este es solo uno de los casos que Ayuda a la Iglesia Necesitada acerca con su campaña "Creer es tu derecho".

Una fe con la misma dignidad

Ayuda a la Iglesia Necesitada quiere enfatizar que el derecho a la libertad religiosa, recogido en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sea de verdad reconocido. Y es que el 62% de la población mundial vive en países con graves violaciones a este derecho. Por ello, pide que este derecho se pueda manifestar de manera individual o colectiva, en público y en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia en todos los países del mundo, y solicitan a las autoridades protejan y custodien este derecho para toda la humanidad por igual, porque todos tenemos la misma dignidad.

"Ninguna fe pueda ser obligada a ser vivida y que ninguna violencia sea justificada en nombre de Dios", aseguran desde ACN. Por eso, con esta campaña, quieren que todos aquellos que sufren la persecución religiosa "sientan tu fraternidad frente a la marginación, discriminación y persecución por su fe, especialmente los cristianos, el colectivo religioso más perseguido en nuestros días".

Protección y defensa de la fe

Ayuda a la Iglesia Necesitada ha lanzado esta campaña para crear conciencia sobre este derecho que es violado en un tercio de los países del mundo. La Libertad Religiosa implica que estén garantizadas el resto de libertades fundamentales en un estado de derecho. Con esta campaña ACN quiere enfatizar la protección y la defensa a día de hoy, de este derecho humano de todas las personas y para todos los credos. La fundación pontificia invita a unirse a esta iniciativa a través de la web creerestuderecho.es.





VIII Premio a la Libertad Religiosa 2023

A propósito de la campaña, Ayuda a la Iglesia Necesitada ha concedido el VIII Premio Libertad Religiosa 2023 a los seminaristas del Seminario Mayor del Buen Pastor de Kaduna, en Nigeria. Pius Tabat y Stephen Amos sobrevivieron a un secuestro que duró varios días y fueron torturados mientras sus captores intentaban obtener rescates de sus familias.



"Me estoy recuperando aún del secuestro", explica Stephen. "Mi experiencia durante el secuestro me lleva ahora a rezar por mis secuestradores. El maltrato, las palizas y todo lo que nos infligieron no han hecho más que incrementar mi fe y ayudarme a seguir con más fuerza mi objetivo de convertirme en sacerdote. Quiero agradecer desde aquí este gesto generoso y ofrezco mis oraciones a Dios por toda la ayuda que ofrecéis a la iglesia en Nigeria".

"Nuestros secuestradores lo quemaron todo y nos quedamos sin nada", ha explicado el sacerdote Sebastián Jacob, que vive en la India y ha participado en la presentación de esta campaña. "Lo que no pudieron apagar es el amor por Cristo, por eso nosotros lo tenemos todo".