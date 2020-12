La Comunidad de Taizé se prepara para vivir un Encuentro Europeo de Jóvenes online

Por primera vez en su historia, el Encuentro Europeo de Jóvenes de la Comunidad de Taizé que se celebra en fin de año será online. El encuentro, que ha llegado a su 43ª edición, debía tener lugar este año en Turín, pero debido a la pandemia de la covid-19 se ha decidido posponer para 2021.

La comunidad de Taizé, sin embargo, no ha querido renunciar a este momento de comunión entre miles de jóvenes de toda Europa. Por eso decidió organizar un encuentro online, abierto a jóvenes de todo el mundo. El encuentro, como se puede leer en la página web de la Comunidad, tendrá lugar del domingo 27 de diciembre al viernes 1 de enero y tendrá como tema central "Esperar a tiempo y a destiempo – Un mensaje para 2021".

As announced a few months ago, the European Meeting in Turin has been postponed for a year. At the end of 2020, the young adults aged 18 to 30 are invited to take part in an exceptional stage of the Pilgrimage of Trust on Earth.

Programme:

➜ https://t.co/pUnRPLhOBFpic.twitter.com/Q3WaYLFHn0