Taizé llena la ciudad de Turín de jóvenes, fe y confianza en un futuro de paz: "¡Sed creadores de unidad!"

Esperado y deseado, el 43ª Encuentro Europeo de Jóvenes organizado por la Comunidad de Taizé se pudo por fin realizar en la ciudad italiana de Turín. Este pasado fin de semana, más de 700 jóvenes provenientes de toda Europa (y algunos de países lejanos como Egipto, Indonesia y Estados Unidos), han podido viajar a Turín para vivir cuatro días de oración, reflexión y acogida.

Muchas familias y algunas congregaciones religiosas han abierto sus casas a los jóvenes demostrando, una vez más, la cálida acogida de los italianos. El evento ecuménico, que tradicionalmente se lleva a cabo al final de cada año en una ciudad europea, llenó las calles de la ciudad de jóvenes de toda Europa. Esta 43ª edición estaba prevista originalmente en el 2020, pero se pospuso un año más tarde hasta diciembre de 2021, debido a la pandemia de la covid-19.

Sin embargo, la variante Omicron obligó a la Comunidad de Taizé y a la diócesis de Turín a dividir el evento en dos partes: la primera tuvo lugar a finales de diciembre, como es costumbre, pero en un formato mixto (online y presencial) que involucró solamente a un número muy limitado de participantes.

En esta segunda fase han llegado jóvenes de varios países europeos, incluidos Ucrania y Rusia, pero también de Egipto o Estados Unidos. El programa del evento ha incluido tres momentos de oración y algunas actividades en las parroquias locales, talleres sobre temas culturales, artísticos, sociales y espirituales, así como también algunas visitas a lugares significativos de la ciudad de Turín.

“Esta noche es una gran alegría estar aquí en Turín para esta nueva etapa de la peregrinación de confianza en la tierra, un encuentro europeo que se celebra en un momento del año inusual. A causa de la pandemia, nuestros planes se han visto alterados. Durante dos años consecutivos, el encuentro europeo no ha podido celebrarse como hubiéramos deseado. Por eso, junto con los responsables de las Iglesias de aquí, hemos querido invitaros a venir ahora a Turín, y la presencia de jóvenes de Europa es una buena noticia que nos alegra mucho, ¡e incluso ha venido un grupo de Egipto! Me gustaría saludarles especialmente”, dijo el Hermano Alois, prior de la comunidad durante la primera gran oración de la noche.

Se podían ver tres cosas muy claras durante la oración, tres sonrisas: la de los hermanos de Taizé que por fin volvían a ver jóvenes durante el Encuentro Europeo, las de los mismos jóvenes que se volvían a reencontrar y la de la ciudad de Turín que llevaba mucho tiempo esperando ese momento.

“En todo lo que desgarra nuestra humanidad, ante las terribles consecuencias de la guerra y la violencia, queremos hacer todo lo posible para testimoniar juntos que nos necesitamos unos a otros”, dijo el Hermano Alois el pasado jueves abriendo el Encuentro.

El viernes empezaba la jornada en las parroquias locales con una pequeña oración y un intercambio en pequeños grupos: jóvenes de Polonia, Hungría, Alemania, España se juntaban para reflexionar sobre varios temas: los problemas de la Iglesia, el futuro de la sociedad tras la pandemia, el tema del cuidado de la casa común etc…por la tarde muchos jóvenes se acercaron a los talleres y por la noche otra vez en la Iglesia de San Felipe Neri rezando juntos.

“Para esperar que crezca la paz entre los pueblos, no permitamos que se perpetúen entre nosotros las divisiones heredadas del pasado. Busquemos la comunión visible de la Iglesia. Este es un testimonio urgente en medio de las divisiones y polarizaciones de nuestro tiempo”, dijo el prior de la comunidad en su segunda reflexión.

Ya el sábado, penúltimo día del encuentro, los jóvenes se reunieron por la tarde en los jardines del Palacio Real para celebrar juntos una “Fiesta de las Naciones”: tras recoger la cena se pudo ver unas chicas de Ucrania cantar y pedir un minuto de silencio por las víctimas de la guerra, y así sucesivamente Alemania, Lituania y hasta un grupo de jóvenes de Egipto hizo muestra de sus habilidades artísticas.

Tras una larga tarde empezaba la última gran oración y el Hermano Alois subrayó que esta "peregrinación de confianza", con paradas en distintas partes del mundo […] nos recuerda que somos peregrinos por nuestra propia existencia: como el propio Jesús, nuestra patria no es de este mundo”.

The first prayer of the #Taizé meeting in #Turin took place yesterday in the Church of San Filippo Neri. Today, for midday prayer, there will be two locations: the Waldensian Temple and the San Giovanni Evangelista church.#TaizéTurin#TaizeTorinopic.twitter.com/uStV0rG1UM