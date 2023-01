La COMECE alerta ante Europa: "Necesitamos una educación basada en el desarrollo integral de la persona"

"Que la persona humana esté en el centro del progreso educativo". Este es el principal eje del documento que la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea (Comece), la Federación de Asociaciones de Familias Católicas de Europa (Fafce) y Don Bosco Internacional (Dbi), en su papel de partes interesadas e interlocutores de las instituciones de la UE, han presentado este 13 de enero, su contribución a la consulta de la Comisión Europea sobre el Año de las Competencias 2023.

En el texto se pide a la Comisión Europea que aspire a un desarrollo integral de la persona y se subraya la importancia de una educación y formación de calidad. "Dado que la educación acompaña a todo ser humano a su pleno desarrollo y crecimiento, al hablar de competencias y formación es importante que en el centro del progreso educativo esté la persona humana, en virtud de su dignidad, singularidad y talentos", reza el texto, que hace referencia al Pacto Educativo Global lanzado por el Papa Francisco, el "pacto para generar cambios a escala planetaria, para que la educación sea creadora de fraternidad, paz y justicia", reza el documento.

