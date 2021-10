Un centenar de hombres católicos se reúnen para rezar el Rosario en las calles de Derry (Irlanda del Norte)

El pasado 2 de octubre, la ciudad nordirlandesa de Derry acogió el rezo del Rosario por parte de un centenar de hombres en plena calle. Según recoge el medio 'Catholic Arena', los diferentes municipios de Irlanda del Norte han vivido circunstancias similares durante los últimos meses, ya que varios hombres se han reunido para rezar el Rosario ante una imagen de la Virgen de Fátima.

El precedente de este hecho se sitúa en Polonia, donde cientos de personas se han reunido durante este 2021 en la vía pública para rezar y expresar su fe públicamente, algo que, según parece, han querido continuar los católicos de la isla atlántica.

Men's Rosary Rally. 2 Oct 2021. Derry Northern Ireland.



Inspired by the men of Poland.

Fratelli tutti. pic.twitter.com/bqjOZffytA