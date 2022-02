Cáritas lanza una campaña para apoyar a Ucrania y denuncia el "riesgo" de vivir "una crisis humanitaria"

La presidenta de Cáritas Ucrania, Tetiana Stawnychy, ha denunciado "el riesgo" de vivir una "crisis humanitaria" en el país tras la ofensiva rusa y ha anunciado una campaña para recaudar fondos con los que dar asistencia a las personas que han sido golpeadas por el conflicto.



"Lo que ha empezado esta mañana pronto traerá consigo una inevitable y colosal catástrofe humanitaria. Es imposible creer que en pleno siglo XXI en el centro de Europa la gente se despierte con los ruidos de explosiones, de las sirenas y de los ataques aéreos", ha señalado Stawnychy en un comunicado.

“We ask for your solidarity, prayers and support!”. Tetiana Stawnychy, president of @caritasukraine , appeals to the Caritas Confederation, reacting to the full-scale #attack launched today by #Russia in the country. https://t.co/cNwnl4NLy0 #RussiaUkraineConflict pic.twitter.com/FfGhkrjUsE

El dinero recaudado servirá para ofrecer ayuda de primera necesidad a las personas que se han visto obligadas a abandonar sus casas. La organización católica que se ha mostrado "muy preocupada por la situación" pondrá en marcha un sistema para llevar a los desplazados agua potable, comida y kits de higiene, y trabajará para poder erigir refugios seguros donde poder quedarse.

"Caritas está profundamente preocupada en este momento por el impacto de esta operación en la población de Ucrania, que ya está en condiciones críticas desde que comenzó la crisis hace ocho años", ha señalado la organización en un comunicado en el que cifra en 14.000 las personas que han fallecido y en más de un millón y medio los desplazados internos desde el inicio del conflicto.

We are devastated by the military attack in #Ukraine. Local Caritas staff is safe and tireless working to respond immediately to the needs of people. We are deeply concerned by the escalation. Additional human suffering to the Ukrainians and in the region must be avoided pic.twitter.com/LMbjFlv9e8