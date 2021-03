Caritas Internationalis alerta de la situación en Siria: "El pueblo busca comida en la basura"

Las sanciones económicas aplicadas contra Siria, que culminaron en la “Caesar Act” de la Administración Trump, afectan a los ciudadanos sirios más vulnerables “en el centro de su vida cotidiana”, hasta el punto de que “los contenedores de basura de las calles se han convertido en una fuente de alimentos para los más pobres”.

Con esta imagen de aflicción ordinaria y cotidiana, Riad Sargi, Director Ejecutivo de Cáritas Siria, ha querido poner de manifiesto la pesadilla del presente que vive la población, infligida también por las medidas de boicot económico internacional a los grupos más débiles de un pueblo agotado por diez años de guerras y violencia.

"#SyriaConf2021 should be seized to send a strong message of #hope and brotherhood to the Syrian people. Syrians, and especially Syria’s youngest generation, cannot afford any more the trials and violence of this war. They deserve a better future." -#AloyiusJohn on #Syria10pic.twitter.com/6ILrRcFM0c