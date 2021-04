Cáritas Internationalis pide a los Gobiernos que "hagan lo posible por acoger con dignidad a los migrantes"

Basta de tragedias humanas de migrantes que se consumen "en la indiferencia internacional": es hora de actuar para poner en marcha mecanismos "que tutelen sus derechos y su dignidad, para garantizar vías seguras y legales de migración y para intensificar el apoyo a las comunidades locales en los países de origen, a fin de prevenir las causas de la migración": es lo que escribe Caritas Internationalis en una nota, tras el naufragio de migrantes ocurrido el 22 de abril frente a las costas de Libia y en el que perdieron la vida más de 130 personas.

Una tragedia que el propio Papa Francisco, en el Regina Coeli del pasado domingo, definió como "un momento de vergüenza" y al que ahora debe seguir -dice Aloysius John, secretario general de Caritas Internationalis- "el momento de la voluntad política, la acogida, la legalidad y la acción".

We condemn the indifference and lack of political will that led to the deaths of more than 130 #migrants off the #Libyan coast last week.



"Each face that perished represents scars of violence, misery, poverty, hunger, and helplessness."https://t.co/yXpVw3cPUApic.twitter.com/OeW3KXgwLe