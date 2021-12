Cáritas Internationalis lanza su nueva campaña con el lema "Juntos. Actuar hoy por un mañana mejor"

Este lunes, 13 de diciembre, Caritas Internationalis ha lanzado su nueva campaña mundial “Juntos. Actuar hoy por un mañana mejor”, durante una conferencia que se ha celebrado en Roma, en la Pontificia Universidad Urbaniana.

Inspirada en las encíclicas Laudato si’ y Fratelli tutti del papa Francisco, la campaña “Juntos” tiene como objetivo crear “comunidades de cuidado” para implementar nuevas actividades e iniciativas, especialmente a nivel de las comunidades de base, que luchen contra la pobreza, devuelvan la dignidad a los excluidos y protejan la naturaleza, en el espíritu de la ecología integral.

Today we launch our global "TogetherWe" campaign on integral ecology to encourage people and groups to come together around how #TogetherWe can tackle social and environmental degradation at all levels of action.

Se trata de la tercera campaña mundial de la confederación, que reúne a 162 organizaciones Caritas de todo el mundo, después de “Una familia humana, alimentos para todos” (2013-2016), dedicada a la inseguridad alimentaria, y “Compartiendo el viaje” (2017-2021), centrada en el encuentro con los inmigrantes y refugiados.

“La degradación de nuestra casa común, exacerbada por la actual pandemia mundial, ha impactado de manera desproporcionada a todos, pero especialmente a aquellos que ya se enfrentan a una situación de desventaja, la marginación y múltiples formas de vulnerabilidad. De hecho, estas repercusiones han sido especialmente perjudiciales para las personas que ya vivían en zonas degradadas, desde el punto de vista social, económico y medioambiental, y para la gente que se desplaza”, afirma Aloysius John, secretario general de Caritas Internationalis, quien señala que una “conversión ecológica” y la acción colectiva, que son el núcleo de la campaña “Juntos”, resultan ser hoy más necesarias que nunca.

Caritas Italiana will join with enthusiasm the three years campaign #TogetherWe, launched today by #CaritasInternationalis, said #PaoloBeccegato, vice Director of Caritas Italiana, at the conference at the Urbaniana Pontifical University

“La nueva campaña es una forma de desempeñar nuestro propio papel en el cuidado de nuestra casa común y de los pobres ahora, para hacer de nuestra casa común un lugar mejor y más saludable para vivir para las generaciones presentes y futuras”, concluye John. La nueva campaña mundial, que se desarrollará hasta diciembre de 2024, pide a las comunidades de cuidado que promuevan tres tipos de acciones diferentes:

- Concienciar sobre la necesidad urgente de restaurar, proteger y renovar el acceso a los recursos naturales como los alimentos, el agua, la tierra y los ecosistemas.

- Llevar a cabo acciones de incidencia política ante los gobiernos para que las personas que sufren los efectos negativos de la degradación social y medioambiental tengan voz en la toma de decisiones, con el fin de lograr sociedades más inclusivas y sostenibles.

Y sensibilizar a las comunidades locales para que actúen y fomenten cambios en los estilos de vida, que puedan contribuir a una actitud menos perjudicial para nuestra casa común. Para ello, se prevén tres momentos diferentes: el año 2022 se dedicará a la sensibilización, mientras que el 2023 se centrará en las acciones que deberán llevar a cabo las comunidades que se movilicen. Por último, en 2024 se celebrarán los éxitos y se compartirán las buenas prácticas entre las distintas comunidades.

"The campaign #TogetherWe - that we lauch today - will involve all the communities with concrete actions focused, on the same time, on the protection of the dignity of human beings and of our common home", said Aloysius John, Secretary General of Caritas Internationalis

Las organizaciones Caritas de todo el mundo están promoviendo la acción comunitaria para el cuidado de la creación y de los más vulnerables. Caritas Nigeria, por ejemplo, enseña a las mujeres de las comunidades rurales a cocinar mejor con leña, con el fin de reducir la cantidad de dióxido de carbono y el humo que se produce al quemar la madera. A través del proyecto, se ha llegado a 11.426 familias de 40 diócesis, que ahora utilizan el nuevo método de cocinar con leña.

Caritas Pakistán lanzó el proyecto “Un millón de árboles” ya en 2016, que invita a diferentes comunidades a plantar nuevos árboles. Ya se han plantado más de un millón de árboles, y en 2020 comenzó la segunda edición de este proyecto, que no sólo es importante para la protección de la creación, sino también para la promoción del diálogo interreligioso, ya que ayuda a acercar a las diferentes comunidades en el diálogo y la comprensión mutua.

Las actividades que se invita a las comunidades a realizar pueden adoptar diversas formas. Por esta razón, Caritas Internationalis ha adoptado deliberadamente una forma abreviada del lema de la campaña, que puede combinarse con diferentes verbos de acción según el énfasis de las actividades realizadas por los participantes: “Juntos cuidamos”, “Juntos protegemos”, “Juntos rezamos”, etc.

Happy 70th anniversary Caritas Internationalis! Seven decades caring for the poor and needy. Tomorrow #13December from 9am to 1pm CET, Caritas conference to launch the new global campaign.

El logotipo de la campaña reúne distintos elementos: en el centro está la Madre Tierra, protegida por una comunidad representada por siete manos, el número de las Regiones de Caritas Internationalis, cada una de ellas de un color diferente para representar la fraternidad y la diversidad. Del nombre de la campaña surgen dos franjas verdes en círculo que terminan en dos brotes, para simbolizar cómo la acción comunitaria puede contribuir a un futuro mejor.



La canción “Il mio migliore difetto” (Mi mejor defecto) del grupo italiano de rock cristiano The Sun ha sido elegida por Caritas Internationalis como la canción oficial de la campaña mundial, disponible en inglés, francés y español, además del italiano. La canción, lanzada en 2016, se inspira en la encíclica Laudato si’ y es una invitación a no permanecer indiferentes ante el cuidado de la creación y actuar en consecuencia para cambiar el mundo a mejor.