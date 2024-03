Cáritas Europa pide priorizar políticas que reflejen los valores de solidaridad y derechos humanos

Cáritas Europa solicita a los candidatos de la UE a priorizar las políticas que reflejen los valores europeos de solidaridad, respeto dederechos humanos y sociales y justicia global de cara a las próximas elecciones europeas que tendrán lugar desde los días 6 a 9 de junio. Cáritas Europa ha emitido un comunicado en el que se incluyen cuestiones clave que el próximo Parlamento y Comisión Europea deberían dar prioridad.

