Cáritas Cuba acude a socorrer a los afectados por el huracán Ian: miles de personas sin luz ni agua

Una semana después de que el huracán Ian atravesara la parte occidental de la isla de Cuba, miles de personas quedaron sin suministro eléctrico, alimentos adecuados, agua y servicios de comunicación, debido a los daños generalizados que sufrieron las viviendas, las infraestructuras y el sector agrícola, en las provincias de Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque y La Habana.

Unas 36.700 viviendas de las regiones afectadas por el huracán sufrieron graves daños, principalmente en los tejados. En Pinar del Río, más de 27.300 personas fueron evacuadas (25.000 de ellas a casas de familiares y amigos) y los servicios sanitarios también se vieron interrumpidos como consecuencia de los daños registrados en hospitales, clínicas y otras instalaciones. En Artemisa, la evacuación sigue adelante hacia 37 centros, que cuentan con las condiciones necesarias para que los afectados se puedan instalar.

