El cardenal Czerny recuerda en Auschwitz a Edith Stein "para rezar por el fin de los conflictos en Ucrania"

"Sólo importa una cosa: que, valientes o cobardes, estemos siempre allí donde Dios nos quiere, confiando en Dios para el resto". Con esta frase del escritor francés George Bernanos, el cardenal Michael Czerny prefecto del Dicasterio para el Desarrollo Humano comenzó una conmovedora homilía en el convento carmelita de la ciudad de Auschwitz.

En sus palabras, recordó las historias y destinos similares de la gran santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein y la abuela materna del cardenal, Anna Hayek de Löw. Historias emblemáticas de las atrocidades de las que es portadora una guerra, toda guerra, y por ello las más justas, según el “para rezar e invocar el fin de los conflictos en Ucrania y en el mundo”, haciéndose eco del grito de Pablo VI en la ONU en 1965: "Nunca jamás los unos contra los otros; jamás, nunca jamás (.. )¡Nunca jamás guerra! ¡Nunca jamás guerra!".

Yesterday visit at the #Auschwitz#Birkenau Museum. "Never again one against the other! ...Never again war!”

May those whose personal histories are both Jewish and Christian, contribute to the dialogue between our faiths so as to live as #fratellitutti in our common home. pic.twitter.com/yvhrew00bR