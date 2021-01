Así se ha reconstruido esta iglesia en Irak tras el devastador ataque del ISIS

Irak ya espera a Papa Francisco y en particular los cristianos de Qaragosh celebraron estos días la colocación de una estatua de la Santísima Virgen en el campanario de la Iglesia siro-católica dedicada a María.

El templo es un lugar de culto muy querido por los fieles de la zona, que fue destruido por los milicianos del ISIS durante el período de ocupación, a partir de la segunda mitad del 2014. Los extremistas incendiaron el templo y destrozaron todos los símbolos cristianos en su interior. La estructura fue reconstruida en los últimos años, gracias a los esfuerzos y al compromiso de toda la comunidad local.

"El campanario de esta iglesia, el más grande de la Llanura de Nínive, fue arrasado en el momento de la liberación; usaron un misil o una bomba, no lo sabemos exactamente", dice a AsiaNews el padre Paul Thabit Mekko, responsable de la comunidad cristiana de Karamles, en la llanura de Nínive, en el norte de Irak. "Del campanario - continúa el sacerdote - sólo quedó una parte, que fue reconstruida y, como novedad, se decidió colocar una estatua de la Santísima Virgen en la parte superior, como hicimos hace dos años en Karamles."

