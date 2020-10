Así reaccionó la familia de Gabriel cuando comentó que quería ser misionero

El Padre Gabriel es el pequeño de nueve hermanos, pero no puede decirse que fuese el hijo “mimado”: “Cuando hay tantos hermanos, no existen los mimos. Además hemos pasado nuestras necesidades, pero hemos salido adelante y somos el orgullo de nuestra madre”, relata a 'COPE misionera' Juan Carlos, hermano mayor de Gabriel que ha participado en el programa para sorpresa de este último.

Gabriel de hecho ha tirado de ironía cuando hace referencia a su nacimiento: “En aquella época había una serie que se llamaba 'Con ocho basta'. Menos mal que en mi familia no tenían televisión, porque si no igual no estoy aquí”, explica con una sonrisa.

Pero sí, tras ocho partos, su madre pudo con un noveno. Y conforme el pequeño Gabriel crecía, su vocación sacerdotal y misionera iba también en aumento, a diferencia de su otro hermano religioso, José María (el quinto de la saga), al que la llamada le llegaría más tarde. Con todo y con eso, desde 1995 se encuentra en Tailandia.

Gabriel Rodríguez por su parte ha regresado a Zambia en el mes de septiembre, concretamente a la Diócesis de Solwezi, donde permaneció once años en su primera etapa. Se encuentra en una parroquia rural, necesitada por la ausencia de recursos. No obstante, comenta a 'COPE misionera' que en los últimos años ha percibido un cierto progreso en el país: “Ha cambiado un poco. En los últimos cuatro años me he dado cuenta de ciertas mejoras, especialmente en la tecnología. A pesar de las diferencias entre las economías de los países, se da este fenómeno de las comunicaciones, que nos une cada vez más con Internet”.

La familia de Gabriel: una piña cercana a Dios

Su madre inculcó a todos los hermanos (ocho varones y una chica) los valores cristianos y la cercanía con Dios. Una piña donde los hermanos mayores estaban obligados a ejercer más de padres que de hermanos: “Los mayores han sido verdaderos ejemplos y guias para el resto. Mi madre de hecho, decía que en las familias numerosas era más fácil educar, gracias a la presencia de los hermanos mayores”, recordaba Juan Carlos.

Gabriel es considerado un ejemplo de vida cristiana dentro de su familia. Y eso que, en un primer momento, les chocó que decidiera ser misionero, al igual que José María: “Se acogió con alegría aunque al principio nos resultara un poco raro. Pero es un enriquecimiento continuo. Para el resto de hermanos y sobrinos tanto Gabriel como José María son un ejemplo. Que llegasen al sacerdocio se acogió como si se tratara de una boda más. Todos hemos mamado esa sensibilidad religiosa”, comenta a 'COPE misionera' Juan Carlos.