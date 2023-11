El arzobispo de Pekín inicia una histórica visita a Hong Kong y se reúne con el cardenal Chow

El arzobispo de Pekín, Joseph Li Shan, presidente de la Asociación Patriótica Católica China, emprendió este martes una histórica visita de cinco días a Hong Kong con el objetivo de estrechar las relaciones y fomentar el diálogo entre ambas diócesis.

Nombrado el año pasado presidente de la Asociación Patriótica Católica China, organismo oficial controlado por el régimen del Partido Comunista Chino, el prelado corresponde así a la visita realizada a la capital china por el cardenal Stephen Chowel pasado mes de abril, la primera de un obispo de Hong Kong a Pekín después de casi treinta años.

Li llegó a la excolonia británica el lunes, y en su primer encuentro obsequió a Chow con una imagen de cristal de Matteo Ricci, un sacerdote italiano que visitó China en el siglo XVI, y el cardenal de Hong Kong entregó a cambio una imagen de los santos Pedro y Pablo tallada en mármol blanco.

Según los expertos, la llegada de Li se produce en un contexto de acercamiento cada vez mayor entre el Vaticano y China continental, tras la reciente renovación de un acuerdo que regula el nombramiento de obispos. Asimismo, la llegada del arzobispo chino a la excolonia británica se produce apenas una semana después de que más de diez obispos de todo el mundo pidieran la liberación del activista católico prodemocrático Jimmy Lai, encarcelado en Hong Kong desde hace casi tres años, y en espera de recibir sentencia judicial.

