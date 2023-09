La anécdota del Papa Francisco con "Rocky Balboa": "¿Está listo para boxear?"

El Papa Francisco recibió este 8 de septiembre en audiencia en el Vaticano al actor y cineasta estadounidense Sylvester Stallone, quien acudió con toda su familia. En un encuentro plagado de anécdotas, el actor quiso en primer lugar agradecerle al Papa su tiempo para saludarle: "Espara nosotros todo un honor".

”Hemos crecido con sus películas”, le dijo el pontífice a Stallone, mundialmente famoso por interpretar personajes como “Rocky” y “Rambo”, quien sonrió agradecido y, a modo de respuesta, bromeó con él. “¿Listo para boxear?”, le preguntó cerrando los puños, un gesto que repitió también Francisco.

