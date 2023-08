El consejo de unas adolescentes canarias a jóvenes que rehúyen de Dios: "Es por falta de información"

Miles de peregrinos de diferentes nacionalidades están pasando en las horas previas al inicio de la JMJ por la Universidad Católica para recoger las credenciales y el kit que integran una mochila, una cantimplora, camiseta y gorra con el logo de esta cita eclesial o una botella de agua para hacer frente a las altas temperaturas que también se viven en Lisboa.

El cansancio del viaje no logra vencer a la ilusión que se ven en las caras de los peregrinos. Para muchos es su primera JMJ, como el de un grupo de adolescentes canarias, que en sus primeras horas en la capital de Portugal ya han compartido con otros peregrinos su experiencia: “Dormimos todos juntos, es un poco agobio, pero estamos superbien”, nos comenta en ECCLESIA una de las jóvenes.

#AUDIO - La @jmj_es contada por los más de 4.000 periodistas que cubren el encuentro: "Es algo irrepetible"@ecclesiacope entra en el 'Media Center' para hablar con los voluntarios que acompañan a los profesionales de la comunicación#JMJenCOPEhttps://t.co/IEclONREFb — Ecclesia COPE (@ecclesiacope) July 31, 2023

Todas ellas tienen claro su objetivo en esta semana especial para la Iglesia, y es conocer el testimonio de jóvenes cristianos: “Parece que faltan jóvenes cristianos, pero aquí vemos que somos muchos”, ha resaltado otra.

Por ello, no dudan en invitar a aquellos adolescentes que no han experimentado la fe, a que se informen para acercarse a Dios: “Esa falta de fe a veces se basa en la desinformación o en creencias de cosas que no son verdad sobre nuestra religión”, asevera una de las adolescentes canarias. “Que pase de la gente o de amigos, porque es una experiencia superguay y merece la pena”, agrega su amiga.

También ha recogido su credencial en la mañana de este lunes Javier Arenal, de 28 años. Nos ha contado en ECCLESIA el caos de los primeros días, aunque lo mejor está por llegar: “De España hemos venido 300 jóvenes redentoristas y está siendo especial, aunque un poco cansado del viaje y todo lo que tiene que ver con la llegada”, ha expresado Javier, que recuerda cómo en su primera JMJ, la de Madrid en 2011, fue donde nació su vocación religiosa y que ahora consolida ya casi como consagrado.

Tras recoger su kit, José de Puerto Rico ha revelado por qué orará en esta JMJ de Lisboa: “En especial rezaré por Europa, para que Dios vuelva a tocar el corazón de esos evangelizadores que fueron los europeos. Es momento de reivindicar las raíces, porque el ateísmo ha tomado terreno en España y Europa”, ha lamentado José, que ha deseado que durante esta semana “los cristianos prendamos más chisma con momentos de oración”.