Así te hemos contado en COPE la Vigilia de la JMJ desde Lisboa presidida por el Papa Francisco

Ya puedes volver a escuchar el programa especial que la Cadena COPE ha ofrecido para vivir en directo la Vigilia de oración de la JMJ con un programa especial desde el Campo da Graça de la mano de Eva Fernández, Faustino Catalina y todos los enviados especiales que han viajado a Lisboa para cubrir este evento tan importante para la Iglesia Universal.

Con hasta diez horas de antelación y organizados por grupos, los peregrinos han comenzado a caminar para llegar al Parque, rebautizado como el "Campo de la Gracia". Protegidos con gorros, paraguas y pañuelo en la cabeza, avanzan a pleno sol y con 35 grados de temperatura hasta el parque, entre Lisboa y la vecina Loures, donde el Papa ha comenzado una Vigilia que culminará este domingo con la última Misa de Francisco en Lisboa ante un millón de fieles, en el acto más multitudinario de la JMJ.

En su discurso ante medio millón de jóvenes, Francisco ha empezado agradeciéndole su viaje hasta Lisboa: “¡Gracias por haber viajado, por haber caminado y por estar aquí!”. El Papa ha destacado durante todo su discurso la figura de la Virgen María que además es la protagonista del lema de esta JMJ, “Partió y fue sin demora (Lc 1,39)”: “María realiza un gesto no pedido y no obligatorio simplemente porque ama, y “el que ama, vuela, corre y se alegra” […] María no espera, toma la iniciativa; va a ayudar a su prima, y sobre todo se apresura a llevarle lo más valioso: la alegría. Es misionera la alegría y por eso tiene prisa”.

“En vez de pensar en ella, piensa en la otra. ¿Por qué? La alegría es misionera, no es para uno, es para llevar algo, y yo le pregunto a ustedes que han venido a encontrar el mensaje de Cristo, un sentido lindo a la vida, esto, ¿se lo van a quedar para ustedes o lo van a llevar a los otros?”, ha dicho Francisco en su discurso improvisado.

El cuarto día del Papa en Portugal

Esta mañana el Papa Francisco ha viajado a Fátima para rezar el Rosario con los jóvenes enfermos en la Capilla de las Apariciones del Santuario de Nuestra Señora de Fátima. Miles de peregrinos pasaron la noche en la explanada para ver a Francisco desde primera fila. Después de haber dado algunas vueltas en el papamóvil saludando y parándose a bendecir los niños, ha dirigido el rezo del Santo Rosario con algunos jóvenes enfermos en la Capilla de las Apariciones.

La capilla de las apariciones es – según Francisco - “una hermosa imagen de la Iglesia: acogedora y sin puertas, un santuario al aire libre, en el corazón de esta plaza que evoca un gran abrazo materno. Sea siempre así en la Iglesia, que es madre: puertas abiertas para todos, para facilitar el encuentro con Dios; y lugar para todos, porque cada uno es importante a los ojos del Señor y de la Virgen”.

Antes de la Vigilia, ha tenido además un encuentro privado con los miembros de la Compañía de Jesús en el Colegio de San Juan de Brito.