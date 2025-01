Estos son los 'tips' que todo peregrino necesita para asistir al Jubileo 2025 en Roma

Ya está en marcha el Jubileo de 2025, y por eso, en 'Ecclesia al día' de TRECE hemos puesto el foco en la relevancia que está obteniendo a nivel mundial. Más de 545.000 peregrinos de todo el mundo han cruzado la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro en el Vaticano desde que el papa Francisco la abriera hace ya dos semanas.

Además, en 'Ecclesia al día' hemos contado con la presencia de Francisco Romero, Coordinador del Jubileo 2025 en España, quien nos ha desvelado algunos trucos para los peregrinos. Francisco ha expresado su gratitud a todas aquellas personas que están formando parte de este Jubileo, "He estado revisando las diferentes aperturas del Jubileo en las diócesis españolas y me he encontrado con una participación increíble. Estamos muy contentos, porque consideramos que se le ha dado impulso y que realmente la gente está entrando en el Año Jubilar".

Francisco Romero también ha explicado que para poder acceder a las Puertas Santas hay que tener una identificación como peregrino, "Para poder pasar por la Puerta Santa de las cuatro basílicas, especialmente la de San Pedro, es necesario realizar el carnet de peregrino". Para conseguirlo, los peregrinos deben registrarse en la web del Jubileo https://www.iubilaeum2025.va/es.html y, una vez dentro, deben hacer clic en el apartado de Peregrinación. Allí se encuentran las inscripciones para las Puertas Santas, pero para poder acceder a ellas, primero se tendrán que registrar y, a continuación, activar su cuenta a través de un correo electrónico. Una vez que hayan completado este proceso, ya podrán inscribirse en las Puertas Santas que deseen y ahorrarse futuros problemas. Sin embargo, el coordinador del Jubileo también ha animado a todos aquellos peregrinos que no puedan desplazarse hasta Roma a inscribirse igualmente.

El día 24 de enero se celebrará el primer evento jubilar del Año Santo, llamado El Jubileo de la Comunicación. Desde el viernes 24 de enero hasta el domingo 26, muchos profesionales del mundo de la comunicación viajarán hasta Roma para reunirse con el Papa Francisco. El coordinador del Jubileo en España también ha tenido unas palabras en 'Ecclesia al día' de TRECE para este primer evento: "Yo les digo a los de comunicación que van a ser el pistoletazo de salida para todos los demás Jubileos que tendrán lugar durante 2025".