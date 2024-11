Los profesores de Religión denuncian que la LOMLOE atenta contra los intereses de la asignatura: "La usan como moneda de cambio"

Fe y valores, dos elementos que contribuyen a moldear nuestra identidad, siendo una de las principales aportaciones a quienes optan por la asignatura de Religión en la enseñanza obligatoria.

Una materia que se ha visto gravemente dañada de nuevo con la reforma educativa de la LOMLOE, que introdujo importantes modificaciones respecto a la asignatura, como que no sea tenida en cuenta la nota para el expediente académico, la reducción de horas o la falta de alternativa para quienes deciden no cursar Religión.

Ante esta realidad, los profesores de Religión han reflejado su malestar en el último estudio del 'Observatorio de la Religión en la Escuela' elaborado por la Fundación SM, donde se recoge que el 66% del profesorado que imparte esta materia considera que la reforma educativa perjudica negativamente los intereses de la asignatura

El 66 % del profesorado que imparte religión no está a favor de esta reforma educativa

A los profesores de Religión les unen ante todo su vocación. Por ejemplo a Patricia Mármol, quien en 'Ecclesia en salida' ha compartido lo que le aporta la asignatura en su día a día.

"No recuerdo no haber querido ser maestra desde el principio". Sin embargo, empezó Pedagogía, pero no le llamó la atención: "Sentía que necesitaba algo más a pie de calle y que me nutra. Entonces me fui a educación especial".

Una vez concluida la carrera, le ofrecieron una plaza como profesora de Religión en un centro de educación especial, el centro 'Vicente Ferrer' de titularidad pública.

"Para mí fue muy especial, porque eran dos cosas en una, fue un 'bombazo'". Patricia, treinta años después, sigue en el mismo centro educativo y dedicándose a lo que más le gusta. Además, ha contado muy orgullosa que ha aprendido mucho de sus alumnos de educación especial: "Mis alumnos me han enseñado más cosas que yo les he enseñado a ellos", ha confesado.

"Mis alumnos me han enseñado más cosas que yo les he enseñado a ellos"

Por último, Patricia también ha expresado su descontento por cómo desde las administraciones se minusvalora la asignatura que imparte desde hace décadas: "Los políticos usan esta asignatura como moneda de cambio. Ahora tenemos menos horas, no es evaluable, y la alternativa la dejan en manos del criterio del equipo educativo".

Pese a todo, Patricia y muchos profesores más se centra en crear actividades más dinámicas y creativa para que los niños no pierdan la ilusión.