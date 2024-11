Marieta, la niña con síndrome de Down que ha inspirado la primera menina de Madrid con este trastorno genético: "No eran reales esos prejuicios"

Hasta e 15 de diciembre aquel que pasee por las calles del centro de Madrid puede encontrarse con 'Marieta', una de las meninas instaladas en la capital de España y que tiene la particularidad de ser la primera figura con síndrome de Down. El objetivo es dar visibilidad a esta condición, que es la principal causa de discapacidad intelectual y alteración genética humana más común.

La menina está inspirada en Marieta, la hija de María Doussinague, quien en 'Ecclesia al día' ha explicado que el proyecto se puso en marcha el año pasado, cuando caminando por Madrid encontró la menina de Cristina Oria. “Busqué quien organizaba la exposición, les escribí para saber lo que había que hacer para pintar una menina, y me comentaron que se abría un concurso anual y me presentara, y así hice”.

Y es que María Doussinague destina parte de su tiempo a luchar por los derechos de las personas que, como su hija, son síndrome de Down, a través de su cuenta de Instagram 'El cromosoma de Marieta': “La menina 'Marieta' es una chica joven con síndrome de Down que es feliz con lo que es y la vida que lleva. Pretendíamos mostrar que tiene los mismos gustos y aficiones que nosotros, le gusta la música, viajar... Por eso lleva una serie de volúmenes en su falda, unos auriculares, una raqueta de padel... todo lo que hemos adosado de volúmenes tiene que ver con el mensaje de que todos somos más iguales que diferentes, que ese cromosoma que nos diferencia no supone tanta diferencia”.

“Al nacer Marieta me di cuenta de que no eran reales mis prejuicios

Una de las creadoras de la menina es María Plaza, quien hace un par de meses comenzó a diseñar bocetos, centrándose especialmente en la cara: “Lo primero era darle carácter, hay muchas meninas pero en general no tenían cara, les falta ese punto de carácter y rotundidad. Nunca había dibujado una cara síndrome de Down”, ha reconocido.

Marieta quedó encantada tras verse reconocida en la figura: “Me dijo 'soy yo'. Durante los casi dos meses que la menina ha estado en casa era una más de la familia. Cuando estaba ya en la calle Serrano, la vi supercontenta”, ha contado su madre.

Tras la menina se puede ver un código QR en la que aparece una lista de 900 nombres de personas síndrome de Down de todo el mundo, además de recoger información sobre lo que es este trastorno genético o las posibilidades de estas personas. Y es que como apunta María Plaza, cuando tienes información se disipan los prejuicios hacia ellos.

“Cuando tienes información la gente se anima incluso, cuando son mayores, a ofrecerles trabajos, entrevistarles, pensar en ellos parea muchos trabajos que a ellos les dan la vida”, ha afirmado la creadora de 'Marieta', apuntado que es un “sí rotundo a la vida”.

Un mensaje que ha secundado la madre de Marieta, que también fue víctima de los prejuicios cuando recibió el diagnóstico de que su hija sería síndrome de Down: “Al nacer Marieta e ir creciendo me di cuenta de que no eran reales esos prejuicios o no estaban nada actualizados. Desde hace años trato de romper esos mitos que no están actualizados”.