La magia de la Navidad llega a las prisiones: "Los niños los ven como personas con historias, sueños y luchas internas"

La magia de la Navidad llega a las prisiones gracias a los niños de la parroquia Juan Luis de los Franceses.

Una iniciativa solidaria de la Asociación Entre Pinto y Valdemoro busca llevar esperanza a los reclusos en estas fiestas

En estos días navideños, muchos presos no consiguen reunirse con sus seres queridos, y no tienen la posibilidad de compartir los momentos especiales que ofrece la Navidad. Sin embargo, la Asociación Entre Pinto y Valdemoro ha lanzado una hermosa iniciativa solidaria para brindarles algo de consuelo y esperanza. Esta acción no solo se dirige a los internos, sino que también tiene como objetivo sensibilizar a los más pequeños sobre la realidad de las prisiones y fomentar la empatía y la solidaridad.

La iniciativa que transforma corazones

En 'Ecclesia al Día' Susana Cano Garrido, directora de la Asociación Entre Pinto y Valdemoro, explicó cómo nació esta idea. La iniciativa surgió hace algunos años, cuando se celebró un encuentro en la parroquia Juan Luis de los Franceses. En esa ocasión, los niños de la catequesis tuvieron la oportunidad de conocer el mundo de las cárceles a través de relatos y experiencias que les permitieron ver a los presos de una forma diferente.

El año pasado, los niños repartieron regalos para los presos, fue una experiencia maravillosa. Los pequeños se sorprendieron al conocer la realidad de las prisiones y, sobre todo, al ver a los internos como personas con historias, sueños y luchas, así lo explicaba Susana Cano Garrido.

El poder de la empatía infantil

Lo que más conmovió a los niños fue el poder de la empatía. Durante el encuentro, los niños tuvieron la oportunidad de hacer preguntas sobre la vida en prisión y escuchar las historias de los reclusos, quienes compartieron sus vivencias con total sinceridad. Las preguntas de los pequeños, llenas de inocencia, y las respuestas de los presos, cargadas de emoción hizo que fuese un gran encuentro.

Las historias que contaban los internos, tan duras y reales, fueron escuchadas por los niños con una profunda emoción. Muchos de ellos no podían evitar preguntar sobre las dificultades que los presos tenían que vivir día a día. Esta curiosidad permitió que hubiese mucha conexión entre ellos.

Una Navidad llena de esperanza y solidaridad

Con iniciativas como esta, la Navidad se convierte en un tiempo de reflexión, de acercamiento y de apoyo a quienes más lo necesitan. La Asociación Entre Pinto y Valdemoro sigue trabajando con el mismo objetivo: brindar a los presos la posibilidad de sentir que no están olvidados, de llevarles alegría en unas fechas tan especiales y, sobre todo, darles esperanza para afrontar el futuro.

Gracias a los niños, a las parroquias y a los voluntarios, esta Navidad será diferente para muchos reclusos, quienes, a pesar de la distancia de sus familiares podrán sentir esa alegría que transmite la ilusión de los más pequeños.