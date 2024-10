Los jóvenes buscarán respuestas a sus inquietudes en 'The Body Fest', el festival basado en la Teología del Cuerpo de San Juan Pablo II

El 31 de octubre y 1 de noviembre la Universidad Francisco de Vitoria celebra la segunda edición de 'The Body Fest', una experiencia formativa en torno a la Teología del Cuerpo de San Juan Pablo II donde a través de la música, la oración, la formación y el encuentro en torno a un millar de personas buscan respuestas a las inquietudes de su corazón.

Uno de los organizadores de 'The Body Fest', Gonzaga de Bofarull, ha explicado que la temática de este año será el Cielo, al ser un anhelo “que todos deseamos y nos hemos preguntado”, por lo que las formaciones irán enfocadas en diferentes aspectos del Cielo desde la Teología del Cuerpo: “Habrá mesas redonda con testimonios de noviazgos, matrimonios, soltería... que se intercala con los grupos y las canciones”, ha explicado en 'Ecclesia al día'.

Una vez finalizadas las ponencias se celebrará una adoración con todos los presentes, durante la noche habrá turnos de adoración y se cerrará el evento a las 09h con una Misa.

Carla Restoy, ponente en 'The Body Fest': "Es una maravilla"

Una de las ponentes en 'The Body Fest' será la influencer digital y católica Carla Restoy, que ya participó en la primera edición del festival y ha compartido también su experiencia en 'Ecclesia al día'.

“Fui para vivir la experiencia y la verdad que me apasionó, vi a muchos jóvenes con inquietudes que tampoco habían sabido dar respuestas y cómo la Teología del Cuerpo la descubrieron en 'The Body Fest' y empezaron un camino de formación que les fue transformando el corazón. El ambiente es una maravilla porque hay jóvenes, familias, matrimonios...”, ha detallado.

El perfil de las personas que participan en 'The Body Fest' son estudiantes, la mayoría universitarios. Incluso los que no pueden asistir de manera presencial, podrán seguirlo a través del canal de Youtube de la Universidad Francisco de Vitoria.

¿Qué buscan los jóvenes que participan en 'The Body Fest'?

Cuestionado por el interés de los jóvenes que asisten al festival, Gonzaga de Bofarull cree que son chicos y chicas que “responden a un anhelo del corazón que, por mucho que la sociedad te venda mil cosas, tenemos esa chispa en el corazón, esa inquietud y es bonito por van al 'The Body Fest' en busca de respuestas”.

Entre esas respuestas está “cómo es posible amar en esta sociedad, por qué el chico o chica que me gusta no me hace caso... y de repente empiezas a encontrar respuestas en el plan divino través de la Teología del Cuerpo. Respuestas que las pueden vivir, hacer carne y no quedarse en ideas. Cuando van lo hacen buscando respuestas de quién soy yo verdaderamente, no quien debo ser o me dicen que soy, sino de dónde vengo y a dónde voy, si estoy hecho para amar o ser amado”, ha continuado exponiendo de Bofarull.