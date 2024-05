India ya tiene un sacerdote sordomudo, ¿cómo es el trabajo de la pastoral en lengua de siglos?

La Iglesia en la India ha ordenado al primer sacerdote sordomudo. Padre Joseph Thermadom, de la congregación de la Santa Cruz. Tiene 38 años y se siente llamado a ofrecer los sacramentos en la lengua de signos india a todos los católicos sordos y sordomudos.

En España se conoce bien esta realidad. Lugares como la parroquia de Santa María del Silencio ofrecen una pastoral para estas personas. Atiende a 15.000 personas sordomudas, sordociegas y sordas de la diócesis. La atienden dos sacerdotes para administrar los sacramentos, un diácono permanente y un grupo de colaboradores laicos, sordos y oyentes.

Javier Medina es el responsable de la Mesa de Discapacidad de la Diócesis de Madrid. ''Con la discapacidad estamos en periferia'' comenta, y pone como ejemplo la falta de accesos a las iglesias. Las escalaeras impiden a personas con discapacidad física entrar.

La Iglesia debe adaptarse a las necesidades de los discapacitados



Es optimista porque a esta pastoral de personas con discapacidad se ''está incorporando gente que sabe''. Hay equipos colaboradores: traductores en eventos de la Conferencia Episcopal y en misas para adaptar el lenguaje de la liturgia a la realidad de la discapacidad.

Hay más casos de sacerdotes con alguna discapacidad en Irlanda y varios en España. El orden sacerdotal no es exclusivo. ''El Señor llama a personas y si esa persona tiene una discapacidad, la Iglesia tiene que ver cómo actuar''. Javier, de hecho, tiene una discapacid derivada de un ictus. ''Nadie me ha dicho: 'piénsalo bien porque igual no es tu camino'. No. La Iglesia ha discernido sobre mí''.

¿Cómo viven esas personas la fe?

La comunidad está de jubileo, 50 años de historia. La semana que viene, el 25 de mayo se concluye. Estará el cardenal Cobo para evidenciar que estra ''Una realidad vital para la Iglesia diocesana''. La comunidad es grande.

La clave son los traductores. ''He visto una profesora de música para sordos''. Ella transmite el texto, el sentido de la canción, así explica.

''Viven la fe como cualquiera, pero en su realidad, como que están más centrados. Si tienes que estar más pendiente, eso te ayuda a centrarte''.