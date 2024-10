'Harambee', la ONG que trabaja para el desarrollo de África: "Da esperanza a los demás de que se puede llegar”

Este martes, 29 de octubre, es el 'Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo', con el que la ONU reivindica la importancia de dignificar la vida de las personas desde su inicio y hasta el final. Se estima que en España un millón y medio de personas tienen derecho a recibir una prestación por dependencia. Hay un total de 83.589 cuidadores no profesionales que ayudan a estas personas, de las cuales el 90% son mujeres.

Esta jornada mundial se instauró en julio de 2023 y, para contribuir a potenciarlo, la ONG 'Harambee' ('Todos juntos'), que impulsa proyectos para el desarrollo en África, ha organizado un evento para crear un lugar de encuentro de entidades sociales que hacen posible estos cuidados y un día de recuerdo para quienes precisan de estas ayudas.

Personalidades relevantes en el campo las entidades sociales como el presidente de Cáritas, Manuel Bretón; la vicepresidenta del Colegio Oficial de Médicos de Madrid, Luisa González, y el presidente de la Federación Unión Africana de España, Papa Balla Ndong han afirmado que “con este evento se pretende subrayar la importancia de dar un cuidado integral a la persona”, para lo que es necesario trabajar todos juntos desde diversos ámbitos y cada organización desde el suyo.

En ese sentido, 'Harambee' atiende y apoya a las personas en la África subsahariana a través de más de un centenar de proyectos, para que encuentren cubiertas sus necesidades en su propio país, accedan al desarrollo y a las oportunidades que merecen y no tengan necesidad de emigrar y dejar atrás sus raíces.

La promoción de la mujer, la educación y la salud, los proyectos de 'Harambee' en África

El vicepresidente de 'Harambee', Ramón Pardo de Santayana, ha explicado en 'Ecclesia al día' que la labor de la entidad social es importante “porque el cuidado y los apoyos es muy amplio, no exclusivamente a las personas dependientes. También está la formación de los cuidadores. Nosotros nos dedicamos a desarrollar África para que se puedan quedar allí, no tengan que emigrar, pero ayer convocamos a personas que atienden a personas que ya están aquí en España”.

La promoción de la mujer, la educación y la salud son los tres ejes sobre los que giran los proyectos 'Harambee' en el Continente africano. Pardo de Santayana ha compartido en TRECE lo que más feliz le hace sentir de esta labor que desarrolla la ONG de la que es su vicepresidente.

“La que más me gusta es coger a un niño que ha nacido en una casa en la que no hay electricidad ni agua, la carretera sirve también para las aguas sucias, que se le paga una beca para comer cuando va al colegio en Primaria, en Secundaria ya no lo cubre el Estado y hay que ayudarle a pagarlo y los que son capaces se les paga la Universidad y al final tienes a una persona universitaria que levanta a su familia y da esperanza a los demás de que se puede llegar”, ha explicado.