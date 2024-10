Una experta explica la razón por la que los jóvenes se sienten solos: "Tienen miedo"

Según ha revelado el estudio 'STADA Health Report 2024', el 65 % de los jóvenes españoles menores de 35 años se sienten solos. Esto significa que alrededor del 48 % de la sociedad podría sentir un sentimiento de soledad en su día a día. Las causas principales, así como indica el estudio, son el exceso de trabajo, el exceso de videojuegos y redes sociales o la pérdida de algún ser querido.

Además, este estudio nos revela que, a parte de sentirse solos, muchos de ellos también tienen miedo al paso del tiempo y a envejecer. Exactamente, España es el segundo país europeo, por detrás de Portugal, donde los jóvenes tienen miedo a las consecuencias del envejecimiento. Por ejemplo, en 2024 tan solo 4 de cada 10 españoles afirman realizar revisiones de salud.

Carmen Lorenzo, psicóloga de EDUCAT ha explicado en 'Ecclesia al día' de TRECE TV cuáles son los motivos de estos miedos entre los jóvenes. Uno de ellos es la poca certeza que tienen los jóvenes en su día a día. "Hoy en día vivimos en una sociedad donde hay pocas certezas. Por ejemplo, nuestros jóvenes tienen miedo a los estudios y a la estabilidad económica. Ellos saben que estos hitos deberían cumplirlos a medida que cumplen años, pero si no es así, tienen miedo de no cumplir con las expectativas de la realidad". Para poner solución a esta falta de confianza en la sociedad, Carmen ha expresado la importancia del esfuerzo en el día a día: "Deben saber que en el área académica todo esfuerzo tiene su recompensa". También habla de que en la sociedad donde vivimos predomina la inmediatez, por eso, expresa la importancia de trabajar el medio y largo plazo con los jóvenes.

La comunicación tiene dos áreas, la parte verbal y la no verbal, y la comunicación a través de las redes no nos está transmitiendo esa parte no verbal. "Una mirada y un abrazo, no se pueden igualar", apunta la psicóloga Carmen Lorenzo. Incluso, a veces, estos problemas de comunicación también ocurren cuando los pacientes conversan con sus psicólogos. "Muchas veces tenemos que usar nuestros recursos para conectar con la parte emocional. Son muchas las personas desconectadas emocionalmente. A veces hablamos de enfado, cuando a lo mejor es tristeza, o incluso envidia".