Escuelas Católicas denuncia la infrafinanciación que sufren los centros concertados: "Hay colegios que han cesado su actividad"

La Enseñanza Concertada está viviendo momentos difíciles. Pese a que el 25% del alumnado opta por estos centros, lo cierto es que el Estado destina por cada alumno la mitad de recursos que a un estudiante de la Escuela Pública.

Concretamente invierte unos 6.000 euros de media por alumno en la pública, mientras que para un estudiante de la concertada la inversión es casi de la mitad, 3.300 euros, por lo que el Estado se ahorra unos 6.000 millones de euros.

De ahí que la Escuelas Católicas haya solicitado una reunión con el Gobierno para revertir esta desigualdad de reparto: “Antes del verano tuvimos un primer encuentro con el Secretario de Estado de Educación, pero en agosto fue relevado y estamos esperando a que el nuevo nos convoque de nuevo”, ha informado su portavoz, Luis Centeno, en 'Ecclesia al día'.

Y es que Centeno ha alertado que la situación económica de la Escuela Concertada es muy preocupante, produciéndose incluso ceses de actividad en algunos centros como en Cataluña: “En Barcelona hay lista de espera de colegios concertados que quieren pasar a formar parte de la administración porque no puede mantener los conciertos”.

Escuelas Católicas pide a la administración duplicar los recursos a sus centros

La menor demanda de actividades extraescolares a raíz de la pandemia, la inflación de los últimos años o la caída de la natalidad estaría detrás de este déficit económico en estos centros, ya que mientras los gastos para mantener las aulas abiertas son los mismos, pero los ingresos han menguado.

“En algunos colegios hay un 20% menos de alumnos que hace tres o cuatro años. Los gastos son los mismos pero los ingresos adicionales al concierto, que paliaban ese déficit con el remanente del comedor escolar, el uniforme escolar... tenemos un 20% menos de ingresos y los gastos crecen”, ha lamentado Luis Centeno.

El portavoz de Escuelas Católicas asegura que la solución pasa por duplicar el módulo de los conciertos, que actualmente está entre los 6.000 y 7.000 millones de euros: “En un año es imposible hacerlo, pero hay que establecer el coste real de lo que cuesta poner en funcionamiento un aula, sin contar con el salario del profesorado que depende de la administración, pero los suministros de funcionamiento y el personal no docente sí que lo sufraga el colegio”, ha explicado en 'Ecclesia al día'.

Escuelas Católicas denuncia un sistema de reparto que atenta contra la libertad de las familias

A su vez, Centeno ha lamentado que la concertada tiene que luchar contra los bulos que a menudo se vierten contra la Educación Concertada, y que muchas familias, por desinformación asumen: “Se dice que establecemos sistemas de cuotas obligatorias, que los niños que no hacen esa aportación voluntaria sufren discriminación, que la concertada recibe fondos que corresponde a la Escuela Pública, que no acogemos inmigrantes cuando no es verdad...”

En este sentido, Luis Centeno se ha mostrado contrario al sistema de distribución del alumnado problemático que proponen algunas administraciones, como estudiantes con necesidades especiales, discapacidad o migrantes, ya que el Estado no dota de recursos a estos centros para poder atenderlos: “¿Es una distribución o se dotará a los centros concertados de recursos necesarios, como mínimo como en la pública, en cuanto a becas para familias, profesionales y especialistas?”, se ha preguntado.

Un sistema de reparto que además, advierte Centeno, atenta contra la libertad de las familias a escoger el modelo educativo que quiere para sus hijos: “En País Vasco y Cataluña se trasladan a alumnos que estaban en centros concertados al público y viceversa por encima de la decisión de las familias. ¿O es que las familias migrantes o de minoría étnica o con dificultades económicas no tienen el mismo derecho que el resto de ciudadanos a elegir el modelo educativo que quiere para sus hijos?”, ha planteado.

Y es que como ha denunciado el portavoz de Escuelas Católicas, son las familias con menos recursos las que sufren las consecuencias de esta falta de libertad, ya que optan por la escuela pública al no tener más remedio: “Si en la pública te dan el comedor o los libros gratuitos, el transporte es gratuito... pues una familia sin recursos opta por ella. En la concertada tiene que cobrar estos servicios porque la administración no lo financia. Son víctimas de esta política”, ha argumentado.

"Hay partidos que abogan por la desaparición de la Enseñanza concertada"

Cuestionado si cree que hay una ideología dominante que pretende vaciar las escuelas concertadas, Centeno recalca que hay partidos como Unidas Podemos “que abogan abiertamente por la desaparición de la Enseñanza Concertada. Otros partidos no lo dicen claramente, pero en la práctica lo que hacen es dejarte morir, que vayas muriendo como pasa en Barcelona, que seas tú el que cierres por falta de recursos. Es igual de cruel”, ha apuntado.