Vuelve la serie de la que todo el mundo habla: 'The Chosen', una producción sobre los apóstoles

En la tertulia de 'ECCLESIA al día' de TRECE, hemos comentado la serie que está triunfando en todo el mundo: llega la cuarta temporada de 'THE CHOSEN' y en 120 cines de toda España se emitirán los dos primeros episodios de esta nueva temporada. Además, tras las proyecciones, se realizará un coloquio online con su director y creador, Dallas Jenkins. La serie, que recrea la vida de Jesucristo y sus apóstoles se estrenó hace ya siete años y tiene previsto que finalice en la séptima temporada. 'THE CHOSEN' está íntegramente financiada por crowdfunding, el mayor en la historia de las producciones audiovisuales.

Junto a nuestros colaboradores y cinéfilos, Jerónimo José Martín y Juan Orellana hemos conocido los aspectos más sorprendentes de esta nueva temporada y los últimos estrenos en la cartelera de cine.

La première de este nueva temporada tuvo lugar en Londres y Jerónimo José Martín tuvo la oportunidad de acudir hasta la capital británica para entrevistar a los protagonistas de este auténtico fenómeno, la serie de la que todo el mundo habla. Además, Jerónimo acudió al evento junto a dos acompañantes de primera: el actor José Mote y su hija Daniela, quien ejerció de traductora durante las entrevistas. Entre los actores a los que pudieron entrevistar: Jonathan Roumie, quien interpreta a Jesús, a Paras Patel (en el papel del apóstol Mateo), Elizabeth Tabish (en el papel de María Magdalena), Shahar Isaac (el apóstol Simón Pedro) y Noah James (el apóstol Andrés).

