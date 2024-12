La Virgen de la Macarena de Sevilla recibe del Papa Francisco la Rosa de Oro, máxima distinción de la Iglesia a una imagen

La Virgen de la Esperanza Macarena de Sevilla ya tiene la Rosa de Oro concedida personalmente por el Papa Francisco en reconocimiento a la devoción universal de esta sagrada imagen.

El sustituto de los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado de la Santa Sede y enviado especial del Pontífice, Edgar Peña, ha sido el encargado de depositarla a sus plantas durante una solemne ceremonia que ha tenido lugar este martes, 3 de diciembre, en la Basílica hispalense.

Una ceremonia en la que también han participado el Nuncio de España, Bernardito Auza y el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, entre otros, quien ha pedido al representante vaticano que traslade al Papa Francisco el agradecimiento de la Iglesia de Sevilla por esta concesión. Acto al que han asistido numerosas autoridades civiles y militares.

Para la entrega de la Rosa de Oro, máxima distinción que un Papa concede a una imagen de la Virgen --tercera talla que la recibe en España después de la Virgen de Montserrat y la Virgen de la Cabeza, pero siendo la primera Dolorosa en el mundo a la que se la conceden--, la Virgen de la Esperanza se encontraba en el presbiterio, donde lleva expuesta en veneración extraordinaria desde el pasado 30 de noviembre.

Edgar Peña recalca que la Virgen nos invita a desarrollar “una sensibilidad espiritual y humana”

En su alocución, Edgar Peña ha recalcado que esta distinción papal se concede “a los grandes santuarios marianos del mundo o también a las grandes advocaciones de la Virgen María con su pueblo y, por lo tanto, por este motivo lo ha hecho a la Virgen Santa María de la Esperanza Macarena”.

En este sentido, ha invitado a los presentes a profundizar en “nuestra devoción mariana, pero también asumir la tarea de vivir todos como Iglesia, atentos a las necesidades de los demás, especialmente de aquellos que están cerca de nosotros”.

Y es que el sustituto de los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado de la Santa Sede ha hecho hincapié en la capacidad de María de ponerse en el lugar del prójimo: “Esta virtud de María nos impulsa a examinar nuestra propia disposición para ver las necesidades de nuestros hermanos, especialmente de los más pobres y necesitados, que no necesariamente tienen necesidades de cosas materiales, muchas veces pueden estar necesitadas de afecto, de nuestro tiempo, como a un abuelo o abuela que no vamos a ver desde hace tiempo. Esta necesidad no está encerrada solo en lo material”, ha advertido.

De esta manera, y en una sociedad marcada por la indiferencia, Edgar Peña ha subrayado que la Virgen María nos invita a desarrollar “una sensibilidad espiritual y humana que nos permita detectar lo que falte en la vida del otro que nos rodea”.

Saiz Meneses: “Refuerza nuestro compromiso de vivir nuestra fe con humildad”

El arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, ha agradecido al Santo Padre este regalo de la Rosa de Oro que “refuerza nuestro compromiso de vivir nuestra fe con humildad, servicio y amor profundo a María Santísima de la Esperanza Macarena”.

“Esta ocasión tiene que ser una poderosa motivación para entrar por el camino de la humildad, del servicio, la formación solida y la dedicación a los más desfavorecidos”, ha expresado el titular de la archidiócesis hispalense, al tiempo que “es un reconocimiento a la profunda fe y devoción que los sevillanos, y los hermanos de la Macarena, han demostrado a lo largo de los siglos”.

Tras finalizar el acto, amenizado por la Coral Polifónica y la Escolanía de la corporación de la Madrugada, se ha producido una larga de ovación, que se ha prolongado por espacio de casi diez minutos y han repicado las campanas de la Basílica. Desde ese momento, han sido innumerables las muestras de agradecimiento recibidas, fundamentalmente por parte de cargos públicos y hermandades.