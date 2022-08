Vía Lucis 2022: “Listos para partir tras las huellas de 14 jóvenes testigos”

Muchos de los jóvenes testigos elegidos como ejemplos para la edición 2022 del Via Lucis, han sufrido en la vida en el cuerpo, pero fueron capaces de canalizar el dolor en energía, impulsados por el motor de la fe. Además de la figura ejemplar de Carlo Acutis, que no necesita presentación y cuyo testimonio tendrá lugar en Milán en la iglesia de Santa Maria Segreta, que frecuentaba y que ahora alberga una de sus reliquias, hay otras figuras menos conocidas pero igualmente brillantes. Comenzamos en Roma con David Buggi, el "soldado de Cristo" que, sin haber cumplido los dieciocho años, no se rebela contra la enfermedad que le aqueja, sino que, por el contrario, la acepta, consciente de que no ha dicho sí al sufrimiento, sino sí a Dios. En Nápoles continuamos con la prometedora violinista Carlotta Nobile que, desde la Orquesta de Cámara de la Accademia di Santa Sofia que dirige, se convierte en "donante de música" en las salas de oncología donde está hospitalizada y da testimonio de cómo el cáncer ha curado su alma. En Taranto, Pierangelo Capuzzimati, que sin tener ni siquiera 18 años, fue capaz de reconocer el proyecto de Dios en el mal que le oprimía y se convirtió en padre de sus padres, acercándolos a la fe y haciendo madurar en ellos la conversión. Y también en Brindisi, Matteo Farina que, con sólo 19 años, habla de su enfermedad como un "renacimiento espiritual" y en el hospital, olvidándose de sí mismo, se dedica al consuelo y la salud espiritual de los demás. En Parma, en cambio, está la siciliana Sarah Calvano, en cuyo diario, publicado bajo el título "El Magnificat de Sarah", da un testimonio estremecedor de cómo se puede ser feliz en una cama de hospital. En Piacenza, por fin, es el turno de Giulia Gabrieli, una niña bergamasca de catorce años que sabe vivir su enfermedad como una aventura que, de todos modos, tendrá un hermoso final, ya sea la curación o el encuentro con el Señor.