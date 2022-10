Una historia de amor que supera cualquier ficción literaria

“Cynthia no sabía, ni siquiera soñaba, que su vida podría cambiar de repente, que sin pensarlo se enamoraría hasta tal extremo que dejaría atrás todo para escaparse con ese nuevo amor…”. Así podría comenzar cualquier novela romántica. Sin embargo, la protagonista que hoy les presentamos es de carne y hueso, no de ficción. Y aunque en las siguientes líneas hablaremos de literatura, su historia no es banal, y su enamorado no es cualquier amor.

?? Cynthia ha escrito, a modo de novela, su historia de conversión y amor, 'El Escultor de almas', un libro «para todos»https://t.co/NdKCqqhfVP — Diócesis de Cartagena (@DiocDeCartagena) September 28, 2022

Cynthia García Egea es murciana y su vida cambió el Martes Santo de 2014, en la catedral de Murcia, durante una consagración eucarística, allí conoció al Amor de los amores que le cambió la vida. Dejó su trabajo en la banca, después de 20 años y con un puesto directivo, y se abandonó en los brazos de Dios. “Cambia la vida totalmente al encontrarse con el Dios vivo, y a partir de ahí inicias tu proceso de conversión y tu vida tiene un sentido nuevo. Lloras mucho por no haberte encontrado antes con el Señor”.

La mirada, los sentidos del alma enamorada se alteran, y comienzan entonces a percibir palabras, detalles, que antes pasaban desapercibidos. Así llegaron hasta Cynthia unos testimonios eucarísticos escritos a mano que muchas personas habían ido depositando en la capilla de adoración perpetua del Palacio Episcopal de Murcia. Pidió permiso para llevárselos a casa, leerlos y transcribirlos. Así comenzó a gestarse El Escultor de almas, la primera novela testimonial de Cynthia.

Pasaron los años y llegó la pandemia, ese tiempo oscuro que ha pospuesto tantas cosas, y esos testimonios que habían estado guardados durante cinco años en un cajón salieron de nuevo a la luz. “Los templos estaban cerrados, no podíamos participar de la Eucaristía ni del sacramento de la Confesión, no podíamos adorar, que era el sostén de mi vida… Y en esos meses, el Señor me puso todo lo que necesitaba y comencé a escribir El Escultor de almas”, recuerda Cynthia.

Novela "divertida y fácil de leer"

Así, los testimonios dejaron de ser personajes anónimos y cobraron vida. Clara es la protagonista de la novela que vive una historia similar a la de Cynthia, una historia apasionante de amor con Dios, con sus escarceos también en el amor humano. Unos hechos que se desarrollan entre Murcia y Polonia. “Es divertida y fácil de leer”, asegura su autora.

Su libro puede adquiriste en muchas librerías y plataformas porque “es un libro para todos”, también para quienes no son creyentes. Este es un empeño personal de Cynthia, acercar la literatura católica a las personas alejadas de la Iglesia, una forma también de evangelización: “Otros sí que están, faltamos nosotros. En las áreas de espiritualidad he encontrado libros que son más novelas de ficción, que nada tienen que ver con el respeto y la santidad de nuestros libros, libros que están encomendados de una forma especial”.

Su tesón por evangelizar a través de la literatura hizo que el año pasado le encargaran coordinar la primera edición del ciclo Literatura y fe, dentro de la Semana Internacional de las Letras de la Región de Murcia EXLIBRIS, todo un éxito. “Las autoridades dijeron que había sido un acierto contar con nosotros, que la fe tenía que estar ahí”. La experiencia fue tan positiva que el ciclo celebra este año su segunda edición. Durante esta semana, el conjunto monumental de San Juan de Dios en Murcia acoge este ciclo con la intervención de escritores y editores católicos, cada tarde, a las 18:00 horas, hasta completar aforo.