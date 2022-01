Tomas de posesión del nuevo obispo de Ciudad Rodrigo y del arzobispo castrense en TRECE

Las diócesis de Ciudad Rodrigo castrense reciben este fin de semana a su nuevo obispo y arzobispo, y las cámaras de TRECE estarán muy pendientes para ofrecer a sus espectadores la celebración de sus nuevas funciones dentro de la Iglesia.

Este sábado, 8 de enero, desde las 11:00 horas, Mons. José Luis Retana toma posesión como nuevo obispo de Ciudad Rodrigo después de que el pasado 15 de noviembre el papa Francisco así lo nombrara. La Santa Misa, que se celebrará en la catedral de Santa María, estará presidida por el nuncio apostólico en España, Mons. Bernardito Auza. Mons. Retana Gozalo, obispo de Plasencia desde 2017, ha ocupado diferentes cargos en la diócesis de Ávila, así como en la catedral de Ávila. Además, dentro de la Conferencia Episcopal Española es miembro de la Comisión para la Educación y Cultura desde marzo de 2020. El que será nuevo obispo de Ciudad Rodrigo confesaba al conocer su nombramiento que “lo primero que uno siente es la mordedura del dolor. Supone un nuevo cambio, salir del lugar y descolocarse cuando estamos en medio de un trabajo ilusionante”. A pesar de ello mostraba alegría al ser el nuevo obispo de uno de los municipios de la España vaciada porque “allí, el sacerdote es el última que se va. Y cuando deja de habitar en el pueblo, sigue haciéndose presente”. Mons. Retana Gozalo promete poner todo su esfuerzo en Ciudad Rodrigo, aunque tenga que atender sus funciones en Salamanca. Allí también tomará posesión como nuevo obispo de la ciudad este domingo.

El domingo, toma de posesión del arzobispo castrense

El domingo, 9 de enero, desde las 10.30h, las cámaras de TRECE se trasladarán a Madrid para ser testigos de cómo se convierte en nuevo arzobispo castrense Mons. Juan José Aznárez.

Toma posesión del cargo después de que el Santo Padre diera a conocer su decisión el pasado noviembre y para sustituir a Mons. Juan del Río, fallecido el pasado 28 de enero de 2021. La Santa Misa se celebrará en la catedral de las Fuerzas Armadas de España, en Madrid. Desde ese momento, el prelado será el encargado de prestar servicio a las fuerzas armadas y de la atención espiritual de la Casa Real.

El hasta ahora obispo auxiliar de Pamplona y Tudela, y miembro de la Comisión Episcopal para la Liturgia desde marzo de 2020 dentro de la CEE, expresaba su «sorpresa» por el nombramiento, aunque no dudaba en aceptarlo y señalaba que «el ánimo es bueno. Tengo la confianza de saber que siempre que he dicho sí al Señor, que me habla por medio de la Iglesia, me ha ido muy bien. Con esa confianza asumo esta responsabilidad”.

La emisión de las tomas de posesión de Mons. José Luis Retana y de Mons. Juan José Aznárez se podrán seguir en directo a través de TRECE y de trecetv.es

