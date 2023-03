The Mystery Man, una exposición que según el obispo de Salamanca "ha hecho mucho bien a la fe"

José Luis Retana, obispo de Salamanca describió “la conmoción” que sufrió al ver por primera vez el cuerpo, “la persona de Cristo que ha sufrido un dolor tan grande por mi salvación”. Así lo explicó durante la clausura de la exposición The Mystery Man que finalizó su estancia en la catedral de Salamanca tras recibir "una espectacular acogida".

De hecho, destacó “la valentía del Cabildo de la Catedral y ArtiSplendore al llevar a cabo esta exposición”. Durante estos cinco meses de presencia en el trascoro de la Catedral Nueva, más de 70 mil personas han vivido la experiencia The Mystery Man. “Creo que la exposición ha tenido una aceptación total y ha hecho mucho bien a la fe”, aseguró el prelado.

"La Vida de Jesús"

Andrea Tornielli, director editorial del Dicasterio de la Comunicación del Vaticano, presentó su libro La Vida de Jesús, de la esitorial Loyola, que cuenta con el prólogo del Papa Francisco. “Me llama la atención al leer el Evangelio la importancia de las miradas. Un detalle en el que este libro de “La vida de Jesús” se detiene a menudo porque el Evangelio no son las palabras sino también los encuentros, las miradas a los ojos. Encuentros personales”, afirmó Tonielli.

Como clausura a la exposición The Mystery Man, Andrea Tornielli aseguró que “la recomienda” porque “se ven imágenes que nos ayudan a comprender años de estudio científico, histórico, arqueológico sobre la Sábana Santa y sobre Jesús, con el final y la sorpresa del cuerpo hiperrealista que nos muestra, sobre todo, la cantidad de sufrimiento que vivió. La exposición termina con el cuerpo, pero éste en realidad no está porque Jesús ha resucitado y está vivo, que es el mensaje más importante de nuestra fe”.

En relación con la veracidad de la Sábana Santa, Tornielli aseguró que “nunca tendremos una respuesta científica” porque “no es la vía que quiere Dios y siempre nos regala indicios y suficiente luz para ver, pero deja una parte de sombra para la libertad de los que lo quieren creer”.

De camino de Guadix

Álvaro Blanco, comisario de la exposición, realizó la última visita guiada a The Mystery Man como cierre simbólico de la misma en Salamanca y aseguró que “ésta clausura no es el final, sino el principio de esta historia de la exposición The Mystery Man”.

Está previsto que el 25 de marzo The Mystery Man abra sus puertas en su segunda sede y última sede en España, que será la Catedral de Guadix, Granada (Espanña), en donde permanecerá hasta el 31 de mayo.

Se trata de una localización especialmente importante por ser Guadix y por la escultura de la Piedad que se custodia en en el interior de la catedral, réplica de la de Miguel Ángel, y que formará parte del recorrido de la exposición en la sede accitana. Una obra artística que ahora se renueva con la proyección de un videomapping que convierte esta gran pieza en una obra de arte sacro del siglo XXI.

The Mystery Man se inauguró por primera vez en la historia el pasado 15 de octubre de 2022 en la Catedral de Salamanca (España). Se trata de un recorrido histórico, artístico y arqueológico de la Sábana Santa, que cuenta con una sala inmersiva donde se muestra la evolución iconográfica de Jesús a través de la Historia del Arte. La muestra culmina con una representación hiperrealista y volumétrica del hombre de la Sábana Santa, despojado de todo movimiento artístico y fiel a la Síndone. Está previsto que tras su estancia en Guadix, The Mystery Man inicie su recorrido internacional.